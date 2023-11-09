Врач Драпкина: развитие синдрома «чая с бутербродом» может говорить о проблемах со здоровьем

При возникающем синдроме «чая с бутербродом» человек перестает питаться нормально, и это негативно сказывается на его здоровье, предупреждает врач Оксана Драпкина.Врач Драпкина рассказала о таком явлении как синдром «чая с бутербродом». Специалисты используют данный термин, когда наблюдают расстройство, связанное с ухудшением питания. Человек перестает нормально полноценно питаться, не готовит, утоляет голод подручными перекусами в виде бутербродов, каких-то готовых закусок или продуктов. Подобный стиль питания способствует тому, что организм не получает нужных макро и микроэлементов: белка, витаминов, минералов, здоровых жиров.«Синдром «чая с бутербродом» – это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются», - поделилась Оксана Драпкина.Медик заявила, что последствием такого нарушения может стать снижение защитных сил организма – он становится в большей мере подвержен инфекциям. Кроме того, нехватка важных питательных веществ способствует развитию слабости, низкого тонуса, плохого настроения, неспособности переносить стресс. Вдобавок повышается риск проблем с костями, которые становятся более хрупкими, и почечных нарушений. Таким образом, развитие синдрома «чая с бутербродом» может говорить о многих проблемах со здоровьем.Драпкина отметила, что появление синдрома бывает связано с происходящими у человека когнитивными нарушениями или наличием депрессии. Не следует игнорировать подобное изменение образа жизни, особенно если оно происходит в пожилом возрасте.

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