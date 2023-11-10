Врач Соломатина: организм с возрастом может острее реагировать на цитрусовые

Врач-диетолог Елена Соломатина: употребление цитрусовых с возрастом чаще вызывает нежелательные эффекты, пожилым людям от них лучше отказаться.Врач Соломатина сообщила, что человеческий организм с возрастом может острее реагировать на цитрусовые плоды. Так, после 50 лет их употребление с большей вероятностью способствует появлению аллергических реакций.Кроме того, к цитрусовым с возрастом может становиться чувствительнее пищеварительный тракт. Взрослые люди нередко имеют хронические заболевания ЖКТ, из-за чего риск раздражения, болей и появления других нежелательных пищеварительных симптомов лишь становится существеннее.«Цитрусовые могут спровоцировать обострение гастрита или язвы желудка. Если у человека есть воспаление в желудке, могут начаться боли или изжога», – поделилась Соломатина с «Вечерней Москвой».Медик добавила, что людям пожилого возраста имеет смысл отказаться от приема цитрусов, особенно их сладких видов. Поедание таких фруктов может провоцировать у них резкие скачки уровня сахара в крови.Соломатина объяснила, что клетчатка только наполовину возмещает в организме сахар, поэтому у людей старшего возраста могут происходить резкие скачки его показателей.

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