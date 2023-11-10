Терапевт Хухрев рассказал о симптомах наличия камней в почках

Камни в почках могут образовываться у людей любого возраста. Важно вовремя заметить их признаки и принять соответствующие меры. О том, какие признаки указывают на наличие камней в почках рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.Основным симптомом специалист назвал внезапно возникшую сильную боль в пояснице. Она может быть настолько нестерпимой, что у человека появляется рвота. При таком состоянии необходимо немедленно обратиться к врачу.Также следует обратить внимание на появление крови в моче, отмечает эксперт. Это может говорить о наличии в почках мелких камушков, которые царапают стенки.Хухрев советует при наличии перечисленных признаков пройти обследование и сделать УЗИ.

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