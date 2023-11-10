Терапевт Хухрев рассказал о симптомах наличия камней в почках
Основным симптомом специалист назвал внезапно возникшую сильную боль в пояснице. Она может быть настолько нестерпимой, что у человека появляется рвота. При таком состоянии необходимо немедленно обратиться к врачу.
Также следует обратить внимание на появление крови в моче, отмечает эксперт. Это может говорить о наличии в почках мелких камушков, которые царапают стенки.
Хухрев советует при наличии перечисленных признаков пройти обследование и сделать УЗИ.
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