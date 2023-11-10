Диетолог дала советы, как не располнеть на макаронах

Макароны — это богатый углеводами продукт, но при соблюдении ряда условий они могут стать хорошим дополнением к сбалансированному питанию, рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева. По ее словам, не навредят фигуре макароны из цельнозерновой муки, приготовленные al dente.Лучше всего покупать макароны, изготовленные из муки твердых сортов пшеницы. Еще полезнее макароны из цельнозерновой муки — в них больше клетчатки и витаминов группы В, — объяснила эксперт.Полезны также различные добавки, в том числе шпинат, томаты, а также экстракт водоросли спирулины, продолжила диетолог. А макароны из гречневой или бобовой муки содержат много белка.Еще одним условием специалист назвала правильное приготовление. Макароны лучше слегка недоварить, такой метод кулинары называют al dente. В этом случае углеводы усваиваются медленнее, уровень глюкозы в крови резко не повышается, что является плюсом для метаболизма. Подавать к макаронам можно овощи, томатный соус с приправами и нежирным мясным фаршем или сыры нежирных сортов. Кроме того, по словам Солнцевой, в «макаронной диете» важно соблюдать чувство меры.Половину вашей ежедневной тарелки должны составлять некрахмалистые овощи, около четверти тарелки — белковая пища, и оставшаяся четверть — высокоуглеводная пища, куда как раз и могут войти макароны. Так что несколько раз в неделю вполне можно позволить себе свою любимую пасту, — резюмировала диетолог.

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