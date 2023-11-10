Врач Худякова назвала низкое либидо среди неочевидных симптомов больной щитовидки
Врач Худякова рассказала, что больная щитовидная железа может вызывать неочевидные симптомы, воспринимающиеся как сигналы других недомоганий или переутомления.
«Повышенная утомляемость, слабость, сонливость, снижение внимания, тревожность и бессонница… такие признаки могут наблюдаться не только из-за неправильного и интенсивного ритма жизни, но и нарушения гормонов щитовидной железы», - поделилась медик .
В частности, врач Худякова назвала среди неочевидных симптомов больной щитовидки низкое либидо и слабую потенцию, а также нарушения менструального цикла. Кроме того, нарушенное производство гормонов щитовидной железы может провоцировать у людей нерегулярную дефекацию, запоры или диарею. Еще один неочевидный симптом больной щитовидки – это обильное выпадение волос, нередки в ее случае и проблемы с кожей.
По словам Хуяковой, при появлении симптомов, позволяющих заподозрить нарушения в состоянии щитовидной железы, следует выполнить анализ крови на содержание ее гормонов. В зависимости от его показателей врачом может быть назначена терапия.
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