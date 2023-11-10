Компьютерная томография увеличивает опасность развития рака крови

Исследование учёных Instituto de Salud Global Barcelona (Испания), опубликованное на портале Nature Medicine, основанное на анализе данных одного млн пациентов, выявило связь между обследованием компьютерной томографией (КТ) и увеличением опасности развития рака крови.Исследование включало данные пациентов моложе 22 лет, прошедших хотя бы одну КТ-процедуру. Анализировались дозы радиации, поглощенные костным мозгом, ответственным за образование клеток крови.Результаты исследования показали, что доза 100 мГр увеличивала риск развития рака крови примерно в 3 раза. Стандартное сканирование средней дозой около 8 мГр увеличивало риск злокачественных новообразований примерно на 16%. Согласно Магде Бош де Басеа, исследователю из ISGlobal, "это означает, что на каждые 10 тысяч молодых людей, прошедших компьютерную томографию, мы можем ожидать один-два случая рака в течение 12 лет после обследования".Широкое применение КТ в последние десятилетия было обусловлено ее преимуществами в визуализации тканей. Несмотря на существенное снижение доз радиации в последние годы, результаты исследования подчеркивают необходимость строгих мер радиационной защиты, особенно в отношении молодых пациентов.Учёные требуют тщательного анализа пользы и рисков при проведении КТ, особенно у пациентов молодого возраста. Это открытие подчеркивает важность постоянного совершенствования протоколов и технологий для минимизации доз радиации при проведении медицинских исследований.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки