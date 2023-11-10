Изменение голоса на более тонкий может произойти из-за лимфогранулематоза

При лимфогранулематозе, или лимфоме Ходжкина происходит разрастание раковых клеток в белых кровяных тельцах лимфоцитах.Лимфогранулематоз, будучи разновидностью лимфомы, относится к онкологическим заболеваниям. Возникновение этого вида рака, очагом которого становится лимфоидная ткань, связано с размножением раковых клеток в лимфоцитах.Нередко при развитии такого рака наблюдаются увеличенные лимфоузлы. В частности, могут возникать безболезненные отеки лимфатических узлов в подмышках, паховой зоне, на шее. Из-за лимфогранулематоза у человека может произойти изменение голоса, и это бывает связано с увеличением лимфоузлов на шее.«Воспаление лимфоузлов на шее и последующее изменение голоса возникает при прогрессировании онкопроцесса на голосовые связки. Голос становится тонким и писклявым», - проинформировала «Газета.Ru», ссылаясь на данные Daily Mail.По словам специалистов, подобные отеки лимфатической системы становятся следствием накопления большого количества иммунных клеток, выделяющихся для борьбы со злокачественными. Эти клетки скапливаются в областях расположения лимфатических узлов.В то же время изменение голоса на более тонкий и писклявый может произойти не только из-за лимфогранулематоза. Подтвердить его наличие наиболее эффективно позволяет биопсия.

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