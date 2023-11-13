Диабетическая стопа - угроза жизни

Наиболее опасным осложнением сахарного диабета врачи считают развитие диабетической стопы. Многие пациенты с высоким уровнем сахара в крови не относятся к проблеме серьезно, узнают о последствиях только на приеме у хирурга. При правильной и ежедневной профилактике можно избежать поражения нижних конечностей, сохранить здоровье кровеносных сосудов.Диабетическая стопа – серьезный синдром, указывающий на изменения в работе периферической нервной системы, нарушение питание суставов и сосудов конечностей. Ее формирование сопровождается появлением болезненных и незаживающих язв, угрожает развитием гангрены. По статистике проблема встречается у 7–8% пациентов с сахарным диабетом, создает реальную угрозу жизни.Причина развития диабетической стопыЗаболевание является прямым осложнением сахарного диабета. Это целый комплекс проблем, связанный с поражением кровеносных сосудов, нервных окончаний, костной и суставной ткани. С 1987 года он имеет официальное название «синдром диабетической стопы», вызывая у врачей серьезные опасения.Основная причина формирования диабетической стопы связана с нарушением процесса окисления глюкозы. При диабете организму недостает природного инсулина, чтобы переработать ее в здоровую энергию. При расщеплении она выделяет сорбитол и фруктозу, которые при переизбытке откладываются в стенках кровеносных сосудов, дополнительно притягивая белки и липиды.В результате постоянного накопления стенки капилляров сильно утолщаются, становятся неэластичными, нарушается процесс кровообращения и выведения лимфатической жидкости. В тканях остаются токсины, продукты распада глюкозы и других ферментов, снижается уровень кислорода и полезных соединений. Первыми «страдают» ступни и ноги: это наиболее отдаленная от сердца часть тела, поэтому она получает все меньше крови.Диабетическая стопа развивается с маленькой раны или травмы. Обычный мозоль или царапина не заживают, накапливается гной и токсические вещества. Начинается процесс разрушения кожи и прилегающих тканей, присоединяются вторичные инфекции и некроз. Единственным методом остановить гангрену и предотвратить летальный исход становится ампутация ноги.Нарушение чувствительности – повод обратиться к врачуМногие пациенты ошибочно полагают, что диабетическая стопа развивается только у диабетиков «со стажем». На деле опасность возникает даже при высоком уровне сахара в крови при преддиабете, который длительное время протекает без симптомов. Одним их первых «тревожных звоночков» становится потеря чувствительности в ногах. Она связана с поражением капилляров и проявляется в разной форме:человек не чувствует боли и легко натирает ноги обувью;при опускании подошвы в горячую воду не ощущает высокую температуру;кожа на ногах может стать холодной в летний теплый день, пациент мерзнет.При понижении чувствительности человек часто травмирует ноги, просто не замечая царапину. При попадании инфекции ткани воспаляются, открывается язва. Если мелкие раны плохо заживают, долго не затягиваются, обязательно обращайтесь к врачу для диагностики и более глубокого обследования.Особенности ухода за ногами при диабетической стопеПри выявлении сахарного диабета врачи предупреждают о высоком риске осложнений. Поэтому уход за ногами становится более аккуратным и тщательным. Для предупреждения диабетической стопы и ее последствий соблюдайте рекомендации специалистов:Приобретайте только качественную обувь из натуральных материалов, не забывайте об ортопедических стельках. Это убережет от мозолей и болезненных натираний.С осторожностью делайте педикюр, используйте нетравматичные способы удаления кутикулы и огрубевшей кожи. Обращайтесь за услугой к специалистам-подологам, умеющим работать с диабетиками.Не носите носки с плотной резинкой, способной ухудшить кровоснабжение стопы.При появлении натоптышей обращайтесь к хирургу, забудьте про народные методы и срезание мозолей.Уход за ногами должен быть системным и ежедневным. Обязательно используйте смягчающие кремы, повышающие эластичность кожи. Следите за чистотой обуви, избегайте хождения босиком по песку или земле. Ежедневно контролируйте уровень сахара в крови, чтобы снизить негативное воздействие на сосуды.Диабетическая стопа – опасное осложнение, которое развивается при диабете. Поэтому главный метод профилактики – своевременное лечение основной болезни, строгий контроль сахара, соблюдение рекомендаций врачей-эндокринологов.

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