Нутрициолог перечислил пять анализов для полного контроля за здоровьем

Россиянам для ежегодного чекапа здоровья необходимо сдавать пять анализов. Об этом рассказал нутрициолог Николай Панасюк.«Анализы – это зеркало здоровья. Благодаря им можно увидеть не только те проблемы, которые уже есть, но и потенциальные опасности. Полностью здоровому человеку сдавать анализы можно 1 раз в год, чтобы обеспечить мониторинг состояния организма», – пояснил эксперт в телеграм-канале.По его словам, чтобы получить базовую информацию о своем здоровье, нужно сдать всего пять анализов. Первый – это общий анализ крови (ОАК), который является самым информативным. Второй – анализ на инсулин. Он покажет, есть ли проблемы с гормоном поджелудочной железы. Третий – анализ на ферритин. Он покажет, есть ли в организме дефицит железа. Дело в том, что уровень ферритина в плазме снижается задолго до того, как появляются изменения концентрации гемоглобина в крови, размера эритроцитов или концентрации железа в сыворотке.Кроме того, Панасюк рекомендовал сдавать анализ на витамин D, который в дефиците у 72 % россиян, и анализ на тиреотропный гормон (ТТГ), который может указать на дефицит йода.

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