Диетолог Дюжева посоветовала есть осенью тыкву и квашеную капусту

Диетолог Мария Дюжева посоветовала есть осенью тыкву и другие продукты с провитамином А, которые обеспечивают поддержку иммунной системе в сезон холодов.Диетолог Люжева рассказала, какие продукты особенно эффективно помогают организму полноценно работать осенью, когда он страдает от нехватки солнца и воздействия сырой холодной погоды. В частности, эксперт порекомендовала включать в осенний рацион продукты, содержащие вещества-каротиноиды, способствующие при попадании в организм выработке витамина А, одного из активаторов иммунной системы.Как источник каротиноидов осенью полезно ест тыкву. Данные вещества содержатся и в других овощах, но тыква дополнительно обеспечивает организм цинком, очень важным для хорошего иммунитета.«Тыква по праву считается лучшим источником цинка, помогает замедлить процессы старения, ее семечки полезны для работы мозга и печени», - перечислила Дюжева в комментарии RT.Вдобавок диетолог посоветовала есть осенью квашеную капусту. При ее употреблении организм получает пробиотики и пребиотики, способствующие развитию хороших бактерий в микрофлоре кишечника.«Квашеная капуста скажется на здоровье человека исключительно благоприятно», - отметила специалистка.Также, по словам Дюжевой, в осеннем рационе должны присутствовать продукты, богатые витамином С, витамином Е и полезными жирами.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки