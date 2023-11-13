Названы две самые опасные диеты

Некоторые диеты могут серьезно подорвать здоровье, предупредил диетолог Михаил Гинзбург. Два самых опасных подхода к режиму питания он назвал в беседеНавредить здоровью, по его словам, может популярная диета Пьера Дюкана. «Она заключается почти в полном отказе от углеводов в рационе. Проще говоря, человек начинает питаться в большей степени мясом и потребляет только белки», — объяснил он, добавив, что это может спровоцировать подагру, а также камни в желчном пузыре и почках из-за большой концентрации белка.К вредным диетам относится и голодная, рассказал Гинзбург. Он разъяснил, что в процессе строгого похудения у человека может произойти нарушение электролитного обмена, что грозит нарушениями сосудистого тонуса и резким снижением артериального давления при попытках подняться. Также, добавил он, при этом повышаются риски камнеобразования в почках и желчном пузыре.«Строгие диеты и постоянные ограничения опасны бессонницей, срывами, постоянными перееданиями, резким набором веса и расстройствами пищевого поведения. Одними из самых серьезных последствий, к которым может привести жесткая диета, считаются анорексия или булимия», — уточнил врач.

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