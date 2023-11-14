Эндокринолог Павлова: хурма полезна для щитовидки, потому что содержит йод

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о полезных свойствах хурмы. Он дала несколько рекомендаций по ее употреблению.В России сезон хурмы — крупной ярко-оранжевой ягоды с насыщенным, иногда вяжущим вкусом. Самые сочные и спелые плоды появляются на полках магазинов к ноябрю.В 100 граммах хурмы содержится мало килокалорий, но много полезных веществ, в том числе кальция, калия, фосфора, марганца, железа, йода, натрия и магния.Павлова рекомендует добавлять в свой рацион спелую хурму после завтрака или обеда. Как часто можно есть хурму?Некрупные плоды — по одной штуке в день, крупные — 2-3 раза в неделе по штуке. В одной средней хурме (250 граммов) содержитсяоколо 170 ккал.Польза хурмы— Хурма содержит один из важнейших элементов работы организма — йод, который редко содержится в растительной пище. Он очень полезен для нормального функционирования щитовидной железы, — отметила эндокринолог в своем телеграм-канале.В ней много антиоксидантов, включая бета-каротин. Он замедляет процесс старения, борясь со свободными радикалами и защищая клетки от разрушения.Врач отмечает, что в Японии хурму и чай из ее листьев используют для устранения старческого запаха.В хурме много витамина С в комплексе с витаминами группы В. Они заботятся о нашем иммунитете и защищают от вирусов.В хурме много калия, поэтому ее рекомендуют сердечникам. Калий способствует лучшей сократительной функции сердца и выводит натрий, что помогает снижать давление.Магния в ней тоже много, способствует нормализации сна, стимулирует работу кишечника и помогает выводить натрий.Хурма богата железом, а также нормализует стул.Все это касается только спелых плодов, подчеркивает медик. Если она не созрела, это может привести к запорам, болям в желудке, вздутию.Несколько слов о вреде хурмыАллергия на нее встречается достаточно редко, но исключать такую вероятность нельзя.Чрезмерное употребление может спровоцировать фитобезоары — плотные скопления целлюлозы, танина и лигнина, которые нарушают проходимость желудка.В хурме достаточно много сахара и углеводов (18,5 грамма на 100 граммов продукта), так что она может спровоцировать резкий скачок сахара в крови.

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