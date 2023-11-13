Названы три фрукта и ягода, которые помогают снизить «плохой» холестерин

Избыток холестерина низкой плотности, так называемого «плохого», действительно крайне отрицательно сказывается на сосудах, а затем и на всем организме. Диетологи рекомендуют ряд продуктов, способных регулировать и даже снижать уровень этого соединения в крови.Фрукты и ягоды давно известны как источник витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Последние являются веществами, способными нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и иных веществ. Но ряд этих даров природы еще и холестерин помогают «усмирять».Как сообщает ресурс azertag.az, в первую очередь подобными свойствами обладают такие полезные и вкусные продукты, как инжир, персики, абрикосы и виноград.Инжир является ценным источником пищевых волокон, антиоксидантов и полифенолов. А с холестерином борется содержащийся в нем пектин.Виноград богат птеростильбеном и ресвератролом, которые также работают на химическом уровне, регулируя «плохой» холестерин.Персики — это источник пектином, позитивно влияющего на микробиом и иммунную систему. Также персики неплохо справляются с задачей чистки организма от токсинов. Но они не рекомендуются при острых заболеваниях ЖКТ.Абрикосы обладают всем спектром действия, присущего перечисленным выше продуктам. Плюс к этому они способны помочь в профилактике заболеваний щитовидной железы.

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