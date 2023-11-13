Онколог Исакова: обладатели какой группы крови подвержены раку желудка, диабету и особенно тяжело болеют коронавирусом

Врач-онколог Суна Исакова рассказала о влиянии группы крови на здоровье и характер людей. Доказательства этой теории противоречивы, сразу подчеркнула она.Люди давно, со времен античности, пытались связать характер человека с особенностями крови. Мнения были разные: обладателей второй группы крови в одних исследованиях описывали как стрессоустойчивых, а в других, напротив, более подверженных стрессу. То же самое касается и болезней.— Предположительно первая группа (О) крови связана с меньшими рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, но более подвержена тяжелому течению коноровирусной инфекции, — отметила врач.При второй группе (А) крови выше риск развития рака желудка. Обладатели второй (А) и третьей (В) групп, как считается, более склонны к развитию сахарного диабета II типа.Внешние факторы имеют большое значение на то, чем и как будет болеть человек: питание, вредные привычки, гиподинамия.Группа крови и интерферонВ одном из исследований говорилось, что группа крови оказывает влияние на то, как организм продуцирует интерферон при вирусной инфекции.В ответ на вторжение вируса клетки выделяют интерфероны. Самыми сильными в части выработки этих белков оказались носители IV группы крови. В организме этих людей белок хорошо продуцировался у 92% испытуемых. Высокие результаты показали также люди с I (80%) и III (91%) группами крови.Группа крови и травмыУчёные из японского общества абдоминальной неотложной медицины сообщили, что шанс выжить после тяжелой травмы зависит от группы крови. Так, обладатели первой группы чаще умирали после получения серьёзных травм.На это может влиять свёртываемость крови. Исследование поможет врачам вдальнейшем учитыватьэтот факт при госпитализации и оказании помощи людям с первой группой крови.Группа крови и склонность к инфаркту и инсультуЕсть мнение, что меньше всего подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы люди с I группой крови. В их крови находится меньше протромботических агентов восьмого фактора свёртывания и факторов Виллебранд, поэтому у них меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсультаЕще женщины с III группой крови реже других испытывают трудности с зачатием, а у женщин с I группой крови чаще всего самая низкая способность забеременеть.Группа крови и болезни желудкаТакое исследование тоже есть. В нем отмечается, что люди с первой группой крови склонны к язвенным болезням желудка или 12-перстной кишки.Еще медики говорят о «золотой» группе крови, которой обладают около 50 человек во всём мире. Речь идёт о группе Rhnull, она характеризуется полным отсутствием резус-антигенов в кровяных клетках. Она считается «универсальной», поэтому её можно переливать любому человеку с редкими типами крови в системе резус-фактора.Как мы видим, данные часто противоречивые.

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