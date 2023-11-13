Дело не только в калориях: эти 3 фактора могут быть виноваты в том, что вы не можете похудеть

Новое исследование показывает, от чего зависит успех диет.Калории – это еще не все. К такому выводу пришло новое исследование Стэнфордского университета. Ученые исследовали, от чего зависит успех краткосрочных и долгосрочных диет. В своем анализе они оценили данные примерно 600 человек. Некоторые из них придерживались низкоуглеводной и обезжиренной диеты.Команда пришла к следующему выводу: помимо снижения потребления калорий, на потерю веса особенно влияют три биомаркера:количество кишечных бактерийспособность организма вырабатывать белки иуровень выдыхаемого углекислого газа.По мнению исследователей, эти маркеры предоставляют информацию о функции метаболизма человека. И, следовательно, какой метод диеты с большей вероятностью поможет ей похудеть.«Потеря веса является загадочной и сложной задачей, но мы можем использовать микробиом и метаболические биомаркеры, чтобы с самого начала предсказать, кто потеряет больше всего веса, а кто удержит его», — говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.Исследование показывает, что сокращения калорий или физических упражнений недостаточно для поддержания потери веса в течение года.«Есть люди, которые потребляют очень мало калорий, но все равно не худеют из-за метаболизма. Это не недостаток воли: просто так устроено ее тело».Другими словами, если ваше тело предпочитает углеводы, а вы едите в основном жиры, усваивать и сжигать эти калории будет гораздо сложнее."Для всех, кто страдает тяжелым или опасным для здоровья ожирением, анализ этих маркеров может оказаться полезным".Каждый должен есть высококачественные, необработанные продукты, содержащие мало рафинированной муки и сахара. Эксперты также рекомендуют обращать внимание на определенные питательные вещества для каждой диеты.Низкоуглеводный (мало углеводов)ненасыщенные жирные кислоты (например, из авокадо)Витамин К, С и Е (содержится в овощах, орехах, оливках)Обезжиренный (обезжиренный)Клетчатка (например, из цельнозерновых продуктов, бобов)Избегайте добавления сахара"Если вы уже пробовали одну из диет и не добились успеха, возможно, вам следует перейти на другую диету".Эта диета учитывает краткосрочный и долгосрочный успех в снижении веса, простоту реализации, общее состояние здоровья и безопасности, а также пропаганду здорового и устойчивого образа жизни.Строго говоря, это не диета, а форма питания. Вот основные продукты питания:Растительная пища (фрукты и овощи)Цельнозерновые продуктыБобыОрехиМорепродуктыДомашняя птица иНенасыщенные жиры (например, из оливкового масла первого отжима).Диета также в основном сезонная и региональная. Однако мясо, колбаса и молочные продукты попадают на тарелку реже."Польза доказана многочисленными исследованиями, которые показывают, что средиземноморская диета снижает риск некоторых хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа".

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