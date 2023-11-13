Дело не только в калориях: эти 3 фактора могут быть виноваты в том, что вы не можете похудеть
Калории – это еще не все. К такому выводу пришло новое исследование Стэнфордского университета. Ученые исследовали, от чего зависит успех краткосрочных и долгосрочных диет. В своем анализе они оценили данные примерно 600 человек. Некоторые из них придерживались низкоуглеводной и обезжиренной диеты.
Команда пришла к следующему выводу: помимо снижения потребления калорий, на потерю веса особенно влияют три биомаркера:
количество кишечных бактерий
способность организма вырабатывать белки и
уровень выдыхаемого углекислого газа.
По мнению исследователей, эти маркеры предоставляют информацию о функции метаболизма человека. И, следовательно, какой метод диеты с большей вероятностью поможет ей похудеть.
«Потеря веса является загадочной и сложной задачей, но мы можем использовать микробиом и метаболические биомаркеры, чтобы с самого начала предсказать, кто потеряет больше всего веса, а кто удержит его», — говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Исследование показывает, что сокращения калорий или физических упражнений недостаточно для поддержания потери веса в течение года.
«Есть люди, которые потребляют очень мало калорий, но все равно не худеют из-за метаболизма. Это не недостаток воли: просто так устроено ее тело».
Другими словами, если ваше тело предпочитает углеводы, а вы едите в основном жиры, усваивать и сжигать эти калории будет гораздо сложнее.
"Для всех, кто страдает тяжелым или опасным для здоровья ожирением, анализ этих маркеров может оказаться полезным".
Каждый должен есть высококачественные, необработанные продукты, содержащие мало рафинированной муки и сахара. Эксперты также рекомендуют обращать внимание на определенные питательные вещества для каждой диеты.
Низкоуглеводный (мало углеводов)
ненасыщенные жирные кислоты (например, из авокадо)
Витамин К, С и Е (содержится в овощах, орехах, оливках)
Обезжиренный (обезжиренный)
Клетчатка (например, из цельнозерновых продуктов, бобов)
Избегайте добавления сахара
"Если вы уже пробовали одну из диет и не добились успеха, возможно, вам следует перейти на другую диету".
Эта диета учитывает краткосрочный и долгосрочный успех в снижении веса, простоту реализации, общее состояние здоровья и безопасности, а также пропаганду здорового и устойчивого образа жизни.
Строго говоря, это не диета, а форма питания. Вот основные продукты питания:
Растительная пища (фрукты и овощи)
Цельнозерновые продукты
Бобы
Орехи
Морепродукты
Домашняя птица и
Ненасыщенные жиры (например, из оливкового масла первого отжима).
Диета также в основном сезонная и региональная. Однако мясо, колбаса и молочные продукты попадают на тарелку реже.
"Польза доказана многочисленными исследованиями, которые показывают, что средиземноморская диета снижает риск некоторых хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа".
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