Диетолог назвал опасные последствия строгих диет

В погоне за идеальной фигурой многие готовы соблюдать самые строгие диеты. К каким последствиям это может привести, сообщает диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, при похудении следует соблюдать меру и не уходить в крайности, чтобы не испортить здоровье.

Гинзбург отмечает, что строгие ограничения опасны бессонницей, срывами, резким набором веса и РПП. Одними из самых серьезных последствий считаются анорексия или булимия.

Кроме того, в результате резкого похудения может произойти нарушение электролитного обмена, это может привести к сбою сосудистого тонуса и резким снижением артериального давления.

По словам Гинзбурга, самыми опасными диетами являются полный отказ от углеводов и голодание.

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