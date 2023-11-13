Диетолог назвал опасные последствия строгих диет
По словам специалиста, при похудении следует соблюдать меру и не уходить в крайности, чтобы не испортить здоровье.
Гинзбург отмечает, что строгие ограничения опасны бессонницей, срывами, резким набором веса и РПП. Одними из самых серьезных последствий считаются анорексия или булимия.
Кроме того, в результате резкого похудения может произойти нарушение электролитного обмена, это может привести к сбою сосудистого тонуса и резким снижением артериального давления.
По словам Гинзбурга, самыми опасными диетами являются полный отказ от углеводов и голодание.
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