Терапевт Романенко рассказала, кто наиболее подвержен варикозу
По словам медика, чаще всего варикоз возникает вследствие генетических причин. Однако и образ жизни играет немаловажную роль: так, варикозу подвержены люди, которые долго находятся в стоячем положении, а также пациенты с избыточным весом.
Кроме того, варикозу способствуют поднятие тяжестей, проблемы в работе ЖКТ, а также запоры. Романенко также подчеркнула, что с варикозом чаще сталкиваются женщины из-за гормонального фона.
В заключение врач посоветовала людям с предрасположенностью к варикозу следить за своим весом и регулярно делать упражнения против варикоза – например, упражнение "велосипед".
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