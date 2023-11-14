Daily Mail: псориаз может увеличить риск инфаркта и инсульта

Кожное заболевание, называемое псориазом, может увеличить риск развития сердечно-сосудистых осложнений, таких как инсульт и инфаркт, как показали результаты недавних исследований, проведённых в Universit? degli Studi di Padova (Италия).Псориаз - это хроническое воспалительное заболевание кожи, характеризующееся появлением красных, чесоточных участков и чешуйчатых образований на коже.По информации Daily Mail, научные данные указывают на то, что люди, страдающие от псориаза, могут иметь повышенный риск возникновения сердечно-сосудистых осложнений. Это связано с воспалительным процессом, который присутствует как в случае псориаза, так и в сердечно-сосудистых заболеваниях. Воспаление, характерное для псориаза, может влиять на сердечно-сосудистую систему, увеличивая вероятность развития таких осложнений, как атеросклероз (отложение холестерина и других веществ в стенках сосудов), что в свою очередь может увеличить риск инсульта и сердечного приступа.Эти новые результаты подчеркивают важность системного подхода к уходу за пациентами с псориазом, включая не только лечение кожных проявлений, но и мониторинг их сердечно-сосудистого здоровья. Врачи рекомендуют пациентам с псориазом соблюдать здоровый образ жизни, включая балансированное питание, умеренные физические нагрузки и регулярные медицинские обследования для своевременного выявления возможных сердечно-сосудистых рисков.Это напоминает, что псориаз, хотя и является кожным заболеванием, требует внимания к общему состоянию здоровья и необходимости своевременного вмешательства для предотвращения серьезных осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой.

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