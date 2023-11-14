Чем так полезна квашеная капуста

Квашеная капуста — это не только вкусное блюдо, но и настоящий кладезь полезных веществ для вашего организма. Этот традиционный метод консервирования капусты не только сохраняет ее свежесть, но также обогащает продукт биологически активными веществами.Давайте рассмотрим, почему квашеная капуста заслуживает быть неотъемлемой частью вашего рациона.В чём польза квашеной капустыПосле ферментации в капусте появляется много пробиотиков, она насыщается антиоксидантами. Кроме того, в ней увеличивается содержание витаминов и минералов. Благодаря всем этим веществам квашеная капуста обретает новые полезные свойства.Улучшает пищеварениеКвашеная капуста содержит пробиотики — это бактерии, которые живут в кишечнике. Они улучшают пищеварение и помогают усваивать полезные вещества, в том числе витамины и минералы.Также она богата витамином К, который укрепляет слизистую оболочку желудочно?кишечного тракта. Это помогает предотвратить раздражение и воспаление кишечника и уменьшает уже имеющийся дискомфорт.Поддерживает иммунитетЭтим тоже занимаются пробиотики. В квашеной капусте есть Lactobacillus и Bifidobacterium, которые создают кислую среду в кишечнике и благодаря этому подавляют рост вредных микроорганизмов. А когда микрофлора здорова, иммунитет правильно и своевременно реагирует на патогены, ведь 70% клеток иммунной системы находятся в окружающих кишечник тканях.Польза квашеной капусты ещё и в том, что в ней есть флавоноиды. Исследования показывают, что они уменьшают воспаление, поддерживают иммунный ответ и нормальную функцию клеток.Улучшает состояние кожиСодержащиеся в квашеной капусте молочнокислые бактерии помогают поддержать баланс микробиома кожи. Конечно, при кожных заболеваниях квашеную капусту сложно назвать панацеей, но она может уменьшить количество вредных бактерий, которые вызывают высыпания.Кроме того, в капусте есть витамин С. Он защищает клетки кожи от окислительного стресса. Чтобы помогать нам справляться с влиянием окружающей среды и старением, этот витамин должен поступать в организм именно с пищей. Кремы или сыворотки не всегда обеспечивают нужный эффект, а вот у квашеной капусты может получиться.Витамины К и А, которых тоже много в этом блюде, способствуют более быстрой регенерации кожных клеток.Бережёт от опасных заболеванийВ квашеной капусте много антиоксидантов. Это вещества, защищающие клетки от повреждения свободными радикалами. Свободные радикалы — нестабильные молекулы, которые вызывают окислительный стресс и тем самым участвуют в развитии различных патологий, например рака или болезней сердечно?сосудистой системы.Один из видов антиоксидантов — флавоноиды, которые тоже есть в капусте, — обладают противоопухолевым эффектом, то есть способностью снижать риск злокачественных новообразований.Помогает получить нужные витаминыКвашеная капуста полезна тем, что содержит целый коктейль из витаминов и минералов, которые необходимы нашему организму каждый день.Кроме витаминов А, С и К, в капусте в небольшом количестве содержатся:витамин В6;витамин В9 (фолиевая кислота);калий;магний;железо;кальций.Все эти вещества помогают поддерживать здоровье и оставаться в тонусе.Как часто есть квашеную капустуВрачи рекомендуют есть ферментированные продукты каждый день. Размер порций лучше подбирать индивидуально: большие могут вызвать метеоризм.Но не только его. Есть несколько состояний, когда с употреблением капусты надо быть осторожнее:аллергия на приправы, которые иногда добавляют к капусте перед квашением;острые заболевания желудочно?кишечного тракта, например открытые язвы;диета с ограниченным содержанием соли при сердечно?сосудистых заболеваниях;приём антикоагулянтов, так как витамин К может воздействовать на свёртываемость крови.

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