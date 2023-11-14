Чем так полезна квашеная капуста
Давайте рассмотрим, почему квашеная капуста заслуживает быть неотъемлемой частью вашего рациона.
В чём польза квашеной капусты
После ферментации в капусте появляется много пробиотиков, она насыщается антиоксидантами. Кроме того, в ней увеличивается содержание витаминов и минералов. Благодаря всем этим веществам квашеная капуста обретает новые полезные свойства.
Улучшает пищеварение
Квашеная капуста содержит пробиотики — это бактерии, которые живут в кишечнике. Они улучшают пищеварение и помогают усваивать полезные вещества, в том числе витамины и минералы.
Также она богата витамином К, который укрепляет слизистую оболочку желудочно?кишечного тракта. Это помогает предотвратить раздражение и воспаление кишечника и уменьшает уже имеющийся дискомфорт.
Поддерживает иммунитет
Этим тоже занимаются пробиотики. В квашеной капусте есть Lactobacillus и Bifidobacterium, которые создают кислую среду в кишечнике и благодаря этому подавляют рост вредных микроорганизмов. А когда микрофлора здорова, иммунитет правильно и своевременно реагирует на патогены, ведь 70% клеток иммунной системы находятся в окружающих кишечник тканях.
Польза квашеной капусты ещё и в том, что в ней есть флавоноиды. Исследования показывают, что они уменьшают воспаление, поддерживают иммунный ответ и нормальную функцию клеток.
Улучшает состояние кожи
Содержащиеся в квашеной капусте молочнокислые бактерии помогают поддержать баланс микробиома кожи. Конечно, при кожных заболеваниях квашеную капусту сложно назвать панацеей, но она может уменьшить количество вредных бактерий, которые вызывают высыпания.
Кроме того, в капусте есть витамин С. Он защищает клетки кожи от окислительного стресса. Чтобы помогать нам справляться с влиянием окружающей среды и старением, этот витамин должен поступать в организм именно с пищей. Кремы или сыворотки не всегда обеспечивают нужный эффект, а вот у квашеной капусты может получиться.
Витамины К и А, которых тоже много в этом блюде, способствуют более быстрой регенерации кожных клеток.
Бережёт от опасных заболеваний
В квашеной капусте много антиоксидантов. Это вещества, защищающие клетки от повреждения свободными радикалами. Свободные радикалы — нестабильные молекулы, которые вызывают окислительный стресс и тем самым участвуют в развитии различных патологий, например рака или болезней сердечно?сосудистой системы.
Один из видов антиоксидантов — флавоноиды, которые тоже есть в капусте, — обладают противоопухолевым эффектом, то есть способностью снижать риск злокачественных новообразований.
Помогает получить нужные витамины
Квашеная капуста полезна тем, что содержит целый коктейль из витаминов и минералов, которые необходимы нашему организму каждый день.
Кроме витаминов А, С и К, в капусте в небольшом количестве содержатся:
витамин В6;
витамин В9 (фолиевая кислота);
калий;
магний;
железо;
кальций.
Все эти вещества помогают поддерживать здоровье и оставаться в тонусе.
Как часто есть квашеную капусту
Врачи рекомендуют есть ферментированные продукты каждый день. Размер порций лучше подбирать индивидуально: большие могут вызвать метеоризм.
Но не только его. Есть несколько состояний, когда с употреблением капусты надо быть осторожнее:
аллергия на приправы, которые иногда добавляют к капусте перед квашением;
острые заболевания желудочно?кишечного тракта, например открытые язвы;
диета с ограниченным содержанием соли при сердечно?сосудистых заболеваниях;
приём антикоагулянтов, так как витамин К может воздействовать на свёртываемость крови.
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