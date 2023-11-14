Доктор делится 11 признаками, что вам не хватает питательных веществ и витаминов

Доктор объяснил, что это «хорошая идея» — понимать различные вещи, происходящие в вашем организме, и то, что за ними стоит, с точки зрения питания.От дефицита витамина D до дефицита калия ваш организм может предупредить вас о недостатке питательных веществ разными способами.К счастью, доктор врач поделился тем, на что следует обратить внимание.1. Чрезмерная зевотаПо мнению эксперта, хотя зевота может быть просто признаком усталости или потери формы, она также может быть признаком дефицита железа."Помимо зевания, еще одним признаком, который может сигнализировать о дефиците, является одышка", - говорит врач-терапевт Арсеньева Элеонора специально для МедикФорум.Дефицит железа может быть вызван либо нехваткой питательных веществ в вашем рационе, либо желудочная кислота недостаточно сильна, чтобы извлечь железо из мяса, которое вы едите.2. "Воздушный голод"«Голод воздуха» означает затруднение дыхания, когда вы пытаетесь получить больше кислорода. «Обычно причина в том, что ваше тело или, точнее, ваша кровь слишком кислая», — сказала врач.Доктор объяснил, что виновником этих проблем может быть дефицит B1.Люди, как правило, испытывают дефицит B1, когда едят слишком много углеводов или сахаров."Чем больше углеводов вы едите, тем больше B1 вам понадобится, чтобы справиться с этими углеводами".3. ПодергиваниеЭто может возникнуть на веке, лице или руке, когда ваша кровь «чрезмерно» щелочная.Когда это происходит, вы не можете хорошо транспортировать кальций, и он начинает накапливаться в нервах, — поделилась врач.4. Зеленый стул или желтый стулЕсли ваш стул зеленый, возможно, у вас недостаток желчи или у вас проблемы с кишечником, например, воспаление.«Если вы обнаружите, что как только вы начнете есть больше овощей, у вас начнется диарея и зеленый стул, вам, вероятно, следует пока просто избегать овощей и какое-то время придерживаться плотоядной диеты».Врач объяснил, что желтый стул, скорее всего, вызван недостатком желчи, особенно если фекалии плавают. К счастью, для достижения этой цели вы можете принимать желчь в качестве добавки.5. Боль в пояснице или бедрахЭто «классический» признак дефицита витамина D. Хорошей новостью является то, что прием солнечного витамина в форме добавки может облегчить эту боль за 10–15 минут."Однако дефицит может также вызвать боль в костях и в других частях тела, поэтому доктор Берг рекомендовал надавить на грудину или кости голени, чтобы проверить это".6. Непереносимость холода«Если вы не переносите холод, это дефицит йода, потому что это функция щитовидной железы».Однако он отметил, что в этом может быть виноват и дефицит B1.7. Белый язык«В толстой кишке обитает много бактерий, около 99 процентов бактерий, а также один процент других микроорганизмов, таких как дрожжи, грибки, а также кандида».Хотя эти организмы обычно сосуществуют, кандида может начать поднимать свою уродливую голову, когда вы подвергаете эти организмы стрессу, например, когда вы принимаете антибиотики .Настоящая причина — дефицит пробиотиков , поэтому вам просто нужно принимать пробиотики… Но вам также придется отказаться от сахара.8. Высокий уровень холестерина ЛПНП, но низкий уровень холестерина ЛПВППо словам врача, это классический признак дефицита витамина B3, который можно устранить, принимая добавки B3.9. Вздутие живота, боль в животе или расстройство желудкаТерапевт объяснила, что это может указывать на недостаток кислоты в желудке, поскольку лекарством является гидрохлорид бетаина.10. Мышечная слабостьТакое ощущение в мышцах может указывать на дефицит натрия, поэтому вам нужно есть больше соли.11.Высокое кровяное давлениеВрач объяснил, что гипертония, а также высокий пульс могут быть тревожными сигналами дефицита калия, а иногда даже дефицита витамина D.«Вот почему иногда люди, принимающие витамин D, могут даже столкнуться с низким кровяным давлением или низким пульсом. Большинству людей необходим витамин D, и он помогает очень и очень эффективно регулировать сердечно-сосудистую систему».

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