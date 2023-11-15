Нутрициолог Тиханычева назвала помогающий от бессонницы чай

Нутрициолог Жанна Тиханычева: эффективным натуральным средством от бессонницы является чай тулси.«Тулси, или базилик священный – многолетнее травянистое растение, родиной которого является Индия, где его применяют в кулинарии и лечебных целях», - поделилась специалистка с «Москвой 24»..Тиханычева добавила, что чаю из этого растения свойственно легкое седативное действие. Его прием влияет на нервную систему, способствуя расслаблению, успокоению. По словам эксперта, такой чай может помочь сделать более быстрым процесс засыпания, способствует увеличению продолжительности глубоких фаз сна (это улучшает качество сна как ночного отдыха).Эксперт подсказала, что чай тулси употребляется за час или два до укладывания в постель предварительно настоянным после заваривания в течение примерно 15 минут.

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