Врач Кашух: при повышенном холестерине готовить еду лучше на пару или отваривать

Врач Екатерина Кашух рассказала, как следует питаться людям, которым рекомендуется снижать высокий уровень холестерина в крови.Врач Кашух сообщила, что проблема повышенного холестерина в крови тесно связана с употреблением жирного мяса. По словам специалистки, при повышенном холестерине в будничном рационе следует предпочитать нежирные сорта мяса. Готовить еду лучше на пару или отваривать – жарка исключается.Кашух подчеркнула, что людям, у которых был диагностирован повышенный уровень холестерина, в целом нужно стараться есть меньше мяса, как и продуктов его переработки.«Чтобы уменьшить уровень липопротеинов низкой плотности, в день надо есть не больше 85 граммов любого мяса», - уточнила она в разговоре с Pravda.ru.Эксперт констатировала, что половину жира, употребляемого человеком, должны составлять ненасыщенные жирные кислоты. Их источниками являются жирные сорта морской рыбы (подойдут сельдь и скумбрия), морепродукты, растительные масла.Помимо того, добавила Кашух, при повышенном холестерине важно употреблять достаточно сложных углеводов или клетчатки. Получать их следует из овощей, фруктов, цельных круп, бобовых.Что также необходимо – это контроль над количеством употребляемого алкоголя. Его избыток провоцирует ожирение печени и ухудшает ее способность очищать кровь от вредных жиров.

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