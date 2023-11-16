Врач Михалева: после 50 лет следует съедать по три порции молочных продуктов ежедневноамым лучшим образом,

По словам врача Оксаны Михалевой, регулярное употребление «молочки» эффективно помогает восполнять уровень кальция.Врач Михалева сообщила, что по мере увеличения возраста потребность организма в продуктах, обеспечивающих его кальцием, – возрастает. В частности, незаменимым источником этого микроэлемента являются молочные изделия, уточнила эксперт.«Кальций жизненно необходим для профилактики возрастного остеопороза – хрупкости костей, который стремительно развивается в возрасте старше 50 лет», - объяснила медикВрач Михалева посоветовала после 50 лет съедать по три порции молочных продуктов ежедневно в качестве профилактики дефицита данного вещества. Помимо прочего, они являются поставщиком легкоусваиваемого белка, необходимого для защиты от развития такого состояния как саркопения, возникающего с возрастом и означающего потерю мышечной массы.«Белок из молочных, кисломолочных продуктов легко переваривается, содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые для поддержания здоровья в старшем возрасте», - заявила Оксана Михалева.Врач добавила, что в пожилые годы жизни следует ограничивать потребление красного мяса – вместо него нужно чаще есть блюда из белого мяса птицы, кролика, рыбы. Эта рекомендация связана с тем, что активное потребление красного мяса в старшем возрасте может негативно сказываться на состоянии сердечнососудистой системы, способствует появлению атеросклероза.«В пожилом возрасте защитниками от атеросклероза сосудов, рака, сахарного диабета являются незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которыми, например, богаты бюджетные сельдь и скумбрия», - уточнила эксперт.

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