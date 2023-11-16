Сомнолог назвал причины осенней бессонницы

Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов пояснил, почему у некоторых людей осенью возникают проблемы сном.Для начала эксперт посоветовал скорректировать режим сна: ложиться и вставать в одно и то же время и спать не менее 7-9 часов.Однако если у человека уже выработан режим, но проблемы со сном все равно наблюдаются, вероятно, нужно обратиться к специалисту. По словам эксперта, нарушения сна могут сигнализировать, например — о тревожном расстройстве.Кроме того, это может быть вызвано так называемым социальным джетлагом. Чаще всего люди поздно ложатся и поздно встают в выходные дни. А в ночь на понедельник стараются лечь пораньше, чтобы вовремя встать на работу.— Но с чего бы нашему организму хотеть спать, когда он и так выспался? Это как раз так называемый социальный джетлаг, — пояснил Кудинов в комментарии «Радио 1».Светобудильники с имитацией рассвета помогут скорректировать циркадный ритм и легко просыпаться по утрам поздней осенью. Такой совет дал врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

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