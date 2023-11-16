Врач-психиатр объяснил как распознать высокофункциональную депрессию

Другим все кажется совершенно нормальным, а у вас в голове все бардак: высокофункциональная депрессия отличается от классической депрессии. Проблема: пострадавшие часто продолжают «функционировать», а болезнь практически не распознается.Туман в голове, все каким-то образом заблокировано, но вы продолжаете справляться со своей повседневной жизнью. На самом деле всё хорошо, но всё равно не то. Это звучит знакомо?"Причиной может быть высокофункциональная депрессия. Особенно часто этим заболеванием страдают женщины. Люди, испытывающие большое давление, также более восприимчивы", - говорит врач-психиатр Михаил Каштанов.Клиническая картина – это высокофункциональная депрессияЧасто может потребоваться много времени, чтобы определить, что у человека высокофункциональная депрессия.Каштанов назвал отличия от классической депрессии:В отличие от классической депрессии, высокофункциональная депрессия не проявляется поэтапно, а представляет собой длительное состояние.Для высокофункциональной депрессии характерно то, что она развивается постепенно и часто незаметно.В отличие от классической депрессии, люди, страдающие высокофункциональной депрессией, также могут иногда чувствовать радость.Больные люди продолжают нормально жить на поверхности, но внутри им становится все хуже и хуже.Этот тип депрессии не вписывается в «обычные системы классификации болезней» и что конкретного описания этого заболевания пока не найдено.«Однако это ничего не говорит о тяжести или количестве жалоб и уровне страданий пострадавших», - утверждает психиатр.Откуда берется высокофункциональная депрессия?Причин, по которым у людей развивается высокофункциональная депрессия, может быть несколько. Врач ставит стресс на первое место в списке возможных причин. Это может повлиять на разные сферы жизни, например, на семью, работу или учебу."Это включает в себя как давление со стороны производительности, так и межличностные конфликты. Финансовые проблемы и стресс, который они вызывают, также могут стать причиной высокофункциональной депрессии. Кроме того, возможной причиной развития заболевания могут быть стрессовые последствия, например, в детстве, или другие травмы".Но не только внешние обстоятельства могут быть причинами высокофункциональной депрессии. Склонность к депрессии также может быть заложена в генах.Это признаки высокофункциональной депрессииВысокофункциональную депрессию нельзя отнести к определенному набору симптомов. Чаще называют настораживающие признаки и отклонения, которые можно наблюдать у людей с высокофункциональной депрессией.К ним относятся:Критика себя или другихЧастая неуверенность в себеНизкий уровень энергииБегство в стратегии преодоленияПотребность в перфекционизмеЧувство перегрузки или стрессаПечаль или трудности с получением радостиТрудно успокоиться и расслабиться.Высокофункциональная депрессия: профессионалы могут помочьПострадавшие часто теряют энергию и силы и ощущают внутреннюю пустоту. Но ситуация не так уж и безнадежна, даже если иногда так кажется."Изменение образа жизни после консультации со специалистами может оказать положительное влияние на жизнь людей с высокофункциональной депрессией. Психотерапия или лекарства также могут помочь в процессе выздоровления".

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