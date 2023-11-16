Антитела к молоку увеличивают риск смерти от болезней сердца

Исследования выявили важную связь между сенсибилизацией к определенным пищевым продуктам и увеличенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, даже у лиц, не испытывающих симптомов пищевой аллергии. Сенсибилизация - это наличие специфических антител IgE к определенным пищевым компонентам.В рамках исследования University of North Carolina и University of Minnesota, проведенного с использованием данных Национального обследования здоровья и обследований (NHANES) за период 2005-2006 годов и информации о когорте многоэтнического исследования атеросклероза (MESA), было выявлено, что сенсибилизация к определенным пищевым продуктам связана с увеличенной смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.Исследование, включало данные 4414 взрослых из NHANES и 960 взрослых из MESA. Результаты показали, что сенсибилизация к пищевым продуктам, таким как коровье молоко, арахис, креветки, а также альфа-галактозо-?-1,3-галактозный (альфа-гал) IgE (связанный с мясом) имела прямую связь с увеличенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.Особенно высокий риск был обнаружен у тех, кто проявил сенсибилизацию к коровьему молоку как в NHANES (с отношением рисков (ОР) 2,0) так и в MESA (с ОР 3,8), а также к креветкам и арахису. Эти результаты означают, что даже без проявления симптомов аллергии, сенсибилизация к определенным пищевым продуктам может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Эта информация вызывает серьезные вопросы к существующей концепции о том, что сенсибилизация без проявления явных аллергических симптомов считается безопасной для здоровья. Важно продолжать исследования для более глубокого понимания механизмов этой взаимосвязи и разработки соответствующих стратегий для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у лиц с сенсибилизацией к определенным пищевым продуктам.

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