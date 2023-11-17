Чем опасна скарлатина и как ее лечить

Скарлатина — заболевание с большой историей, которое может представлять опасность для здоровья детей, рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, оно способно поражать сердце, почки, суставы, а также головной мозг. При этом лечится это заболевание простыми антибиотиками, которые назначают врачи.Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что скарлатина впервые была описана Гиппократом, классическое описание болезни же появилось еще в эпоху Возрождения. Данное заболевание вызывается бактериями стрептококками. Основными симптомами заболевания являются покраснение миндалин, языка, зева, а также боль в горле и появление белого налета в ротовой полости. Однако эти симптомы характерны и для ангины. По словам Продеуса, отличить эти два заболевания можно по сыпи, которая появляется только у пациентов со скарлатиной.Вылечить скарлатину можно с помощью антибиотиков, уничтожающих стрептококки. В целях профилактики распространения бактерий врачи также советуют обрабатывать поверхности в квартире антисептиком.Стрептококк очень неприятен тем, что он может выдержать температуру в +70 градусов. Также он прекрасно переживает замораживание в холодное время города. Но он очень чувствителен к антисептикам, — отметил Продеус.

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