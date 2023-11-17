Когда сны — признак болезни: профессор Бузунов описал 4 варианта

Иногда сновидения могут быть прекрасными фантазиями, из-за которых хочется поспать подольше, а иногда — признаком болезни. Оказывается, даже для болезни Паркинсона характерны особые сны.Вы, наверное, слышали мнение, что цветные сны могут быть признаком невроза? Так любят говорить люди, которым редко что-то снится и которые видят в этом признак здоровой психики. Но врачи не согласны с этой теорией. По словам специалистов, частые цветные сны не считаются патологией.Однако некоторые сновидения действительно могут указывать на болезни. О патологических снах рассказал в своем телеграм-канале врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов. Эксперт перечислил четыре возможных варианта сновидений, которые не стоит игнорировать.1. Повторяющиеся плохие сны с одним сюжетомПо словам Романа Бузунова, они обычно могут указывать на психологические или психические проблемы.«Например, часто бывает при посттравматическом стрессовом расстройстве, когда травмирующая ситуация постоянно всплывает в снах. Или повторяющийся сон с преследованием может говорить о тревожном расстройстве, хронических страхах», — добавляет сомнолог.2. Частые кошмарыОни тоже часто бывают связаны с проявлением тревожных расстройств, неврозов, поэтому требуют визита к психотерапевту. Кроме того, тревожные и кошмарные сновидения могут быть даже первыми признаками развивающейся болезни Паркинсона.3. Повторяющиеся сновидения, в которых человек испытывает физическую боль или дискомфортКак пояснил специалист, при синдроме обструктивного апноэ сна, например, человеку может сниться, что он задыхается, тонет или его душат. А при ночных приступах стенокардии во сне он может видеть, как кто-то давит или наступает ему на грудь.4. «Сон во сне»Это состояние, когда человеку кажется, что он проснулся и бодрствует, а на самом деле еще продолжает спать. Причем такие ложные пробуждения могут случаться несколько раз за один сон.По словам сомнолога, этот феномен может быть симптомом органического поражения мозга или тревожно-депрессивного расстройства.Сны видят всеЕсли вы не помните снов, это не значит, что вы их не видите.Как ранее рассказывал Роман Бузунов, на самом деле сновидения видят все. А то, что некоторые их не помнят, связано со временем пробуждения. По словам врача, если разбудить человека, который якобы никогда не видит снов, в момент REM-фазы сна (ее еще называют фазой быстрых движений глаз), он сможет рассказать, что ему снилось. Но достаточно всего лишь чуть-чуть перейти в другую стадию сна, буквально на 5 минут, и разбудить человека, он может уже и не вспомнить, что вообще что-то видел во сне.

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