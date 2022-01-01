Врач Водовозов рассказал, что нужно делать, если разбился ртутный градусник

Все больше людей отказываются от ртутных термометров, и главная причина в том, что их можно случайно разбить. Что делать в этой ситуации, рассказал врач-терапевт Алексей ВодовозовПо словам специалиста, поводов для паники нет. Но предпочтение все же стоит отдавать не ртутным, а галинстановым термометрам, в которых содержится безопасный сплав. Если разобьется такой термометр, с галинстановым споавом можно даже поиграть."Ртуть имеет особенности, но чтобы навредить себе, надо насобирать ее очень много, создать определенные условия. Дело в том, что сама ртуть не опасна, опасны либо ее соли, либо ее пары, которые образуются при нагревании. Так что, если ртутный термометр разбился, это не повод для паники. Единственное, можно порезаться осколками стекла", – напомнил Алексей Водовозов.Если термометр разбился, то стекло и ртуть врач советует с помощью широкого скотча. К нему прилипнут самые мелкие осколки стекла и ртутные шарики. Кстати, если разобьется галинстановый термометр, действовать нужно точно так же.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки