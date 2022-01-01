Хлопья названы экспертами Diabetes UK одним из самых худших видов завтрака

Специалисты советуют не завтракать готовыми хлопьями из-за их негативного влияния на уровень сахара в крови.Эксперты из британской организации по проблематике и лечению диабета Diabetes UK посоветовали не употреблять в качестве первого приема пищи хлопья. Употребление готовых магазинных хлопьев было названо ими одним из самых худших видов завтрака. По словам специалистов, в такой еде часто содержатся нежелательные для организма компоненты и добавки.«Такая еда часто позиционируется как здоровая, но в действительности человек получает большое количество жира и сахара», - сообщили они.Кроме того, эксперты порекомендовали не употреблять на завтрак обжаренные мюсли и бутерброды на основе белого хлеба или сдобы, выпечки из белой рафинированной муки. Также первым приемом пищи не должны быть сладкие «намазки» в виде джемов, варенья, паст и так далее. Все эти продукты, употребляемые на пустой желудок, могут значительно повысить уровень сахара и липидов в крови, сделав ее более густой.Говоря о приемлемых вариантах завтрака, эксперты назвали омлет, овсянку из цельного овса, натуральный йогурт, орехи или зерна, цельнозерновой хлеб.«Клетчатка в зернах и цельнозерновом хлебе – это неперевариваемые сложные углеводы. Они не только снижают риск диабета, но и помогают пищеварительной системе», - поделились медики.Для намазывания полезного хлеба они посоветовали использовать пюре из размятого банана, творог с ягодами, арахисовое масло в умеренном количестве.

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