Врач Зубова рассказала, как не пропустить гайморит, который маскируется под ОРВИ

Заложен нос, дышать им невозможно и ломит под глазами? Вы недавно простыли? Возможно, ОРВИ осложнилась гайморитом, если воспаление распространилось из носа на придаточные пазухи и вызвало скопление слизи.Среди всех придаточных пазух носа, а их всего четыре, именно гайморовы поражаются чаще. Это связано с их анатомическим расположением. Инфекция, если не лечить полноценно насморк, может легко переходить на пазухи, особенно на фоне отека их устьев, когда затрудняется отток слизи.Возникают крайне неприятные симптомы, которые могут лишить сна и покоя, а без лечения гайморит еще и грозит переходом в хроническую форму. Какие же у заболевания симптомы и как его не спутать с другими проблемами, «Доктору Питеру» рассказала Нина Зубова, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».Чем опасен гайморит?Гайморит — это воспаление носовых пазух в верхнечелюстной кости, расположенных по бокам от носа. Обычно он проходит за 2–3 недели, но в редких случаях воспалительный процесс может распространиться на органы зрения, дыхания и головной мозг.Гайморит чаще всего развивается у взрослых и детей старше семи лет, дети младшего возраста не страдают от него, потому что у них большинство носовых пазух еще не развито. Наиболее частые причины гайморита — вирусные и бактериальные инфекции, но слизистая оболочка носа способна также воспаляться из-за грибковой инфекции, аллергии, травм.«Кроме того, иногда патогены могут „прорваться“ в пазухи при заболеваниях зубов», — предупреждает врач.У аллергиков и курильщиков бывает чащеСреди факторов риска гайморита:респираторная аллергия;искривление носовой перегородки;полипы слизистой оболочки носа.Кроме того, риск развития болезни увеличивают загрязненный воздух, частое вдыхание табачного дыма, контакт с людьми с острыми респираторными заболеваниями, инородные предметы в носу, например пирсинг.Заложенный нос и не толькоМногие описывают гайморит как затянувшийся насморк, но могут быть и другие, менее очевидные симптомы. Характерный симптом гайморита — боль или ощущение давления в области лба, глаз, скул и носа. Неприятные ощущения усиливаются при наклонах головы, а также при надавливании на эти области на лице. Появляются густые выделения из носа, часто желтого или зеленого цвета. У человека значительно ухудшается носовое дыхание, из-за стекающей по задней стенке глотки слизи могут появиться першение в горле и кашель.Симптомы сохраняются в среднем 10–14 дней. Кроме того, при гайморите человека может беспокоить мучительная головная или зубная боль, покраснение и воспаление глаз, потеря или значительное ухудшение обоняния. Иногда к указанным симптомам присоединяется высокая (более 38 °C) температура, неприятный запах изо рта, слабость.«Если у человека есть хотя бы один из этих симптомов, ему необходимо как можно скорее обратиться к врачу», — говорит Нина Зубова.Можно спутатьИз-за неспецифических симптомов гайморит можно спутать с другими заболеваниями, такими как мигрень или конъюнктивит. Точный диагноз может поставить только врач после лабораторных и инструментальных обследований.В большинстве случаев для постановки диагноза достаточно рентгенографии околоносовых пазух и общего анализа крови.Самолечение гайморита недопустимоДело в том, что причиной воспаления может быть бактериальный синусит, который способен спровоцировать жизнеугрожающие состояния — сепсис и менингит. Многие не идут к врачу, потому что боятся, что им будут делать прокол пазух, но часто вмешательства удается избежать благодаря консервативному лечению. При наличии показаний прокол (пункция и промывание пазух) позволяет быстро убрать скопившийся в пазухах гной.Антибиотики — далеко не всемИз лекарственных средств при вирусном гайморите обычно назначают симптоматические препараты от головной боли и заложенности носа. Если гайморит вызван бактериальной инфекцией, выписывают антибактериальные препараты; если связан с аллергией — антигистаминные средства. Также назначают стероидные назальные спреи, чтобы уменьшить отек слизистой оболочки носа.Средняя продолжительность лечения неосложненного гайморита составляет не более четырех недель.«Если симптомы сохраняются дольше двенадцати недель, это может указывать на хронизацию процесса и увеличивает риск развития осложнений», — объясняет врач.Гайморит редко сопровождается осложнениями, если человек лечится под контролем врача. Запущенная инфекция может привести к поражению костей черепа, головного мозга, глаз.Специфической профилактики гайморита нетЧтобы повысить сопротивляемость организма к бактериальным и вирусным инфекциям, рекомендуется пройти полный курс вакцинации, соблюдать правила здорового образа жизни и личной гигиены.«Кроме того, следует внимательнее следить за своим самочувствием, а при возникновении сильной заложенности носа, лихорадки, боли при наклоне головы необходимо как можно скорее записаться на прием к врачу-терапевту или профильному специалисту — оториноларингологу», — дополняет Нина Зубова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки