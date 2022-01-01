По словам диетолога Свраджита Саркара, продукты с антиоксидантами помогают уменьшить риски многих заболеваний.Диетолог Саркар назвал продукты с антиоксидантами для защиты от заболеваний. Вот список этих продуктов:шпинат,капуста,мангольд,руккола,листовая капуста,бок-чой,салат-латук,кресс-салат.Врач Саркар сообщил, что в этих продуктах с антиоксидантами, полезных для защиты от заболеваний и укрепления иммунитета, содержится много железа, кальция, калия, витаминов В6, С, К.«Данные продукты являются хорошим источником антиоксидантов, которые могут снизить риски возникновения многих заболеваний, включая определенные виды рака, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера», - заявил диетолог.Эксперт добавил, что названные продукты не должны подвергаться активной тепловой обработке, чтобы не происходило разрушения антиоксидантных веществ, например, полифенолов и флаванолов. Употреблять их он посоветовал в составе салатов, супов или гарниров.

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