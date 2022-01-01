По словам диетолога Михаила Гинзбурга, употребление некоторых конфет ведет к ускоренному развитию процессов, ассоциируемых со старением.Диетолог Гинзбург напомнил россиянам о потенциальном вреде привычки пить чай с конфетами. Эксперт отметил, что эти кондитерские изделия могут содержать нежелательные ингредиенты. Например, в таких конфетах отсутствует натуральный шоколад, какао – производители используют более дешевые искусственные заменители какао-масла.«В конфетах может содержаться заменитель масла какао. Это смесь, которая состоит из большого количества пальмового масла, трансжиров», - заметил ГинзбургОн добавил, что в конфетах подобная смесь сочетается с большим количеством сахара. Органам пищеварения, которым придется расщеплять и усваивать этот состав, придется тяжело, организм тем временем получит изрядную дозу вредных для него веществ. Одним из последствий их употребления может стать повышение уровня холестерина в крови вкупе с неблагоприятными сосудистыми изменениями.Диетолог Гинзбург рассказал об ускоряющих старение конфетах:«Употребление конфет с заменителем масла какао ускоряет старение. Раньше наступают возрастные болезни, тот же самый атеросклероз».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки