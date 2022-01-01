8 правил для сохранения кислотно-щелочного баланса
Продукты, которые мы употребляем, можно разделить на 3 большие группы:
Окисляющие
Ощелачивающие
Кислые.
Названия первых двух групп произошли от того воздействия, которое они оказывают на организм, т.е. окисляющего или ощелачивающего. Третья же группа может оказывать на организм и то и другое действие. Ее название отражает единственную характеристику продукта – кислый вкус. Для уравновешивания баланса, рекомендуется использовать Антиоксиданты.
Есть особая категория людей, страдающих нарушением метаболизма кислот. Организм этих людей окисляется при употреблении кислых продуктов, а у других людей от этих же продуктов организм ощелачивается.
Что такое нарушение метаболизма кислот и как сохранить кислотно-щелочной баланс в организме
Это когда организм не усваивает те или иные питательные вещества. Неусвоенные или не полностью усвоенные вещества балластом оседают в организме, из-за чего и возникает заболевание. Эти вещества отравляют организм или мешают его работе.
Например: при диабете плохо усваивается сахар, при ревматизме – белок, при излишней тучности – жир, пр целиакии – глютен, при задержке воды в организме – соль.
Знание 3 групп позволяет питаться правильной пищей при восстановлении кислотно-щелочного баланса.
Продукты выбирают по следующим основным принципам:
1. Для людей, не страдающих нарушением метаболизма кислот: ощелачивающих и кислых продуктов должно быть больше, чем окисляющих.
2. Для людей, страдающих нарушением метаболизма кислот: ощелачивающих продуктов питания должно быть больше, чем окисляющих и кислых.
Окисляющие продукты
Это в основном пища, богатая белками, углеводами или жирами.
Мясо: птица, колбаса, мясной бульон, рыба, продукты моря (мидии, креветки)
Яйца
Сыры (в твердых сырах кислот больше, чем в мягких)
Животные жиры ( жир, сало, топленое сало и так далее)
Растительные масла (особенно арахисовое и рафинированные масла), маргарин
Цельные и нецельные зерновые (пшеница, овес, просо)
Хлеб, макаронные изделия, хлопья и продукты на основе зерна
Бобовые горох, соя, белая фасоль, бобы
Сахар
Сладости: сиропы, пироженые, шоколад, конфеты, варенье, засахаренные фрукты
Масличные культуры: орехи, семечки (кроме миндаля и бразильского ореха)
Сладкие напитки: лимонады на базе колы и другие
Кофе, чай, какао, вино
Кислые продукты
Это продукты, окисляющее или ощелачивающее действие которых зависит от обмена веществ в организме. Кислые продукты содержат много кислоты, отсюда их вкус и название.
Кисломолочные продукты: йогурт, простокваша, кефир, творог (слабо отжатый)
Ягоды: белая, красная, черная смородина, малина, клубника, вишня
Незрелые фрукты (они более кислые)
Кислые фрукты: цитрусовые (лимон, грейпфрут, мандарин, апельсин), некоторые сорта яблок, слива, абрикосы
Сладкие фрукты (особенно в большом количестве)
Кислые овощи: помидоры, баклажаны, ревень, щавель, кресс-салат
Квашенная капуста, маринованные овощи
Фруктовые соки, лимонный сок (в салатном соусе)
Мед
Уксус
Ощелачивающие продукты
Эти продукты ощелачивают потому, что, с одной стороны, они богаты основаниями и либо не содержат кислот совсем, либо содержат их в маленьком количестве; с другой стороны, они не образуют кислот во время различных обменных процессов в организме.
Картофель
Зеленые овощи ( сырые и жареные), салат, салат-латук, зеленая фасоль, капуста и пр.
Цветные овощи: морковь, свекла и др. ( кроме помидоров и баклажан)
Кукуруза
Молоко ( жидкое и сухое), творог (хорошо отжатый), сливки, масло
Бананы
Миндаль, бразильский орех
Сухофрукты: финики, изюм ( кроме кислых на вкус, например: абрикосов, яблок)
Щелочная минеральная вода
Напитки из пюре миндального ореха
Черные оливки, консервированные в масле
Авокадо
Масло холодного прессования
Сахар, выпаренный из сахарного тростника
Восемь правил для сохранения кислотно-щелочного баланса
1. Еда никогда не должна состоять только из окисляющей пищи и всегда должна содержать ощелачивающие продукты.
2. При приеме пищи количество ощелачивающих продуктов должно быть больше, чем окисляющих.
3. Количество ощелачивающих продуктов должно быть тем больше, чем кислее внутренняя среда организма, а также в тех случаях, когда у человека нарушен обмен кислот.
4. Диета, составленная исключительно из ощелачивающих овощей, возможна, но в течении ограниченного периода времени ( 1-2 недели).
5. Еда не должна состоять только из кислых продуктов и должна обязательно содержать продукты ощелачивающие.
6. Окисляющие и кислые продукты нужно есть в количестве, соответствующем особеннстям обмена веществ организма.
7. Нельзя очень часто есть кислые продукты.
8. Кислые продукты можно есть только тогда, когда организм готов их принять.
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