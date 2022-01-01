При простуде, кашле, боли в горле: врач рассказывает, что помогает, а что нет

Насморк или першение в горле: холодное время года возвращается. Чтобы избавиться от неприятных симптомов, люди прибегают к различным домашним средствам. Но действительно ли они помогают?В поезде, на работе, на концерте или в спортивном зале: в данный момент много сопящих, сморкающихся и кашляющих. Потому что осень уже давно начала сезон холодов. Некоторые идут к врачу и назначают лекарства, другие предпочитают прибегнуть к известным домашним средствам. Что может помочь, а что нет.Утверждение: Имбирь стимулирует иммунную систему"Факт: имбирь действительно стимулирует иммунную систему. Соответственно, небольшое количество имбиря приводит в состояние готовности лейкоциты", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Имбирь содержит множество эффективных с медицинской точки зрения веществ. Имбирь содержит вещества, обладающие противовоспалительным и защитным действием на клетки.Утверждение: Полоскание облегчает боль в горлеФакты: полоскание горла солевым раствором или травяным чаем увлажняет слизистые оболочки.Однако это влияет только на их поверхность.«Воспаление в более глубоких участках слизистой оболочки остается неизменным».Научных доказательств того, что полоскание помогает при боли в горле, недостаточно.Однако полоскание горла может, по крайней мере, облегчить боль. Что эффективность 15-процентного спрея шалфея для лечения болезненной вирусной ангины была доказана в ходе научного исследования.Утверждение: Ингаляции очищает носФакты: держите голову над миской горячего пара. Вдыхание — популярный метод лечения простуды, который часто приносит пользу.Вдыхание поддерживает естественную очищающую функцию слизистой оболочки. Горячий пар увлажняет слизистые оболочки. Исследования показали, что вдыхание не ухудшает простуду. Однако симптомы значительно не улучшились."Я рекомендую ингаляции паром при температуре от 38 до 42 градусов Цельсия".Утверждение: Горячий лимон помогает при простудеФакты: свежие лимоны содержат витамин С, который, важен для иммунной системы. Однако, чтобы не разрушить термочувствительный витамин, напиток следует лишь слегка подогреть.«Эффективность этого домашнего средства от уже существующей простуды не доказана».Утверждение: Куриные супы имеют положительный эффектФакты: во многих семьях люди подают старый добрый куриный суп из убеждения, чтобы снова поправиться.Высокая температура куриного супа приводит к расширению кровеносных сосудов и улучшению кровообращения в тканях. Именно поэтому суп оказывает благотворное воздействие.«В целом, теплые жидкости способствуют разжижению и лучшему оттоку выделений».Куриный суп также обеспечивает больной организм важными питательными веществами. Исследование также предполагает, что суп обладает противовоспалительным действием.

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