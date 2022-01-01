Врач Манило объяснила, правда ли, что мышцы превращаются в жир, если забросить спортзал

Те люди, которые занимались спортом, а потом резко прекратили тренировки, нередко замечают: мышцы быстро тают, а на их место приходит жир. Почему так происходит?Особенность мышечной ткани в том, что она может сильно менять свои объемы на фоне тренировок. Это свойство используют те люди, которые активно занимаются спортом. Они формируют мышечный рельеф за счет систематических тренировок, это приводит к гипертрофии мышечных волокон. Они утолщаются, становятся плотнее, что формирует красивый рельеф тела.Но те ткани, которые перестают тренироваться, быстро восстанавливают свою первоначальную форму, а во многих случаях частично затем замещаются жиром. Почему? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила Елена Манило, диетолог, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.«Стоит только бросить тренировки, как мышцы сразу станут жиром», — этим заблуждением частенько грешат и сами спортсмены, и даже тренеры. После отказа от занятий спортом многие действительно набирают вес. Вот только превращение мышечной ткани в жировую здесь совсем ни при чем. Почему мы на самом деле толстеем, бросая тренировки? Давайте разбираться.Почему мышцы не «уходят» в жирМышцы физически неспособны превратиться в жир, так как эти ткани отличаются совершенно разным составом и выполняют разные функции в организме. 72–80% объема мышцы составляет вода, а оставшаяся доля приходится на волокна белков. Рост мышц становится реакцией на те микротравмы, которые мышечные волокна получают во время занятий спортом, особенно при силовых тренировках. Чем выше и регулярнее нагрузка, тем сильнее раздуваются мышцы.Ткани разрушаютсяКогда спортсмен прекращает тренировки, мышцы разрушаются и возвращаются к исходному размеру. Излишки воды из мышечной ткани выходят с мочой. Белковые волокна распадаются на аминокислоты, которые затем или выводятся из организма, или уходят в энергетический запас. Часть аминокислот при этом действительно способна перейти в жировую ткань, но лишь в очень и очень малом количестве. Ни о какой тотальной трансформации мышц в жир речи не идет.Чрезмерный аппетитВ подавляющем большинстве случаев бывшие спортсмены теряют форму, когда не успевают перестроить рацион под новый образ жизни. Силовые тренировки и тем более занятия профессиональным спортом требуют внушительных энергетических затрат, компенсировать которые можно только с помощью пищи. Калорийность рациона и типичный размер порций у атлетов может быть в 2-3 раз выше, чем у обычных людей. Однако они остаются в отличной форме, так как все получаемые калории сжигаются на тренировках.Уход из спорта требует радикального пересмотра рациона и резкого сокращения калорийности. Адаптироваться к новому стилю питания удается не всем. Часто спортсмены не следят за количеством съедаемого и начинают потреблять больше калорий, чем способны потратить. В результате лишние калории уходят в жировую ткань, а человек начинает быстро набирать вес.Сбой режима снаРиски набора лишнего веса повышаются и при нарушении режима труда и отдыха. Спортсмены, как правило, ложатся спать достаточно рано. Ранний отход ко сну способствует усиленной выработке гормона мелатонина, который в свою очередь, стимулирует производство соматотропного гормона, или СТГ. Это вещество способно влиять на физиологию человека.Так, под воздействием СТГ мужчинам становится проще наращивать мышцы, женщинам — сжигать жировую ткань, а детям — просто расти. При этом вырабатывается соматотропный гормон исключительно с 22.00 до 2.00 и только под воздействием мелатонина. Соответственно, когда человек начинает ложиться спать позже, выработка гормонов сокращается, что опосредованно также приводит к изменениям массы тела.Дополнительные факторы рискаИногда человек поправляется после ухода из спорта даже при внимательном отношении к своему питанию и сокращению калорийности рациона. Например, такое может произойти в силу возраста. Чем старше мы становимся, чем сильнее замедляется наш метаболизм, тем проще мы набираем вес. Соответственно, если завершить тренировки в 45–50 лет, то лишние килограммы появятся в любом случае просто потому, что так заложено природой.Набор лишнего веса может быть следствием нарушения обмена веществ на фоне приема специальных добавок для спортсменов — гормональных или стероидных препаратов. Наконец, человек может быстро растерять форму банально в силу генетической склонности к полноте.Большая ошибка считать, что все спортсмены рождаются накачанными и стройными. Среди них точно так же есть те, кто склонен к полноте от рождения. Просто до какого-то момента им удается держать себя в узде с помощью правильного питания и интенсивных тренировок. Но стоит только прекратить занятия, как генетика берет верх.

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