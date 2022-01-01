Употребление воды и продуктов с триптофаном помогает не набрать лишний вес зимой

Эксперты поделились несколькими правилами, помогающими не набрать лишние килограммы зимой: одно из них – это пить достаточно воды.В зимние месяцы часто происходит прибавка веса. Зимой у многих людей падает уровень физической активности, но одновременно увеличивается количество сытных и вкусных блюд в рационе. Стоит ли удивляться впоследствии тому, что пояс на брюках перестает сходиться?Между тем следуя ряду правил можно избежать нежелательного набора дополнительных килограммов.В частности, способом, который помогает не набрать лишний вес зимой, является употребление достаточного количества воды.«Зимой человек выделяет пота столько же, сколько и в другое время года. А из-за работающих круглыми сутками отопительных приборов, теплой и многослойной одежды тело сильно обезвоживается. Это может привести к перееданию, поскольку людям свойственно путать жажду с чувством голода», - объяснили эксперты необходимость пить воду.Помимо употребления воды не набрать лишний вес зимой помогает прием продуктов, содержащих триптофан (например, его много в индейке и другом мясе птицы, брокколи). Употребление триптофана способствует выработке серотонина – нейромедиатора, обеспечивающего человеку хорошее настроение, устойчивость к стрессу. Беспокойство и волнение часто способствуют тому, что люди переедают.Еще одно правило: зимой следует употреблять больше теплых жидких блюд – это согревает и помогает не перебрать с калориями.Вдобавок следует поддерживать постоянно ровное чувство сытости – есть регулярно и понемногу. Если организм зимой подолгу не получает пищи, при доступе к ней может возникнуть «зверский» аппетит с поглощением большого количестве еды.Также нужно придерживаться правила поддерживать физическую активность – зимой следует регулярно делать упражнения и чаще ходит пешком на свежем воздухе.

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