Бегу и не могу убежать: почему нам снятся кошмары и как с ними справляться
Кошмарные сновидения могут быть смутно беспокойными, угнетающими, мучительными и жуткими. Откуда берутся пугающие сны, в чем отличие детских и взрослых тревожных сновидений и о чём нас предупреждает мозг, когда кошмар повторяется неоднократно?
О кошмарных сновидениях
Кошмарный сон связан с негативно окрашенными переживаниями. Когда снится кошмар, мы просыпаемся «в холодном поту», с учащенным сердцебиением и тревожным, тяжелым чувством.
Кошмары обычно снятся детям дошкольного возраста, девочкам-подросткам и женщинам. Так называемые ситуативные кошмары (они снятся иногда) не опасны. Но расстройство, которое сопровождается глубокими нарушениями сна, боязнью уснуть и сложностями с повседневными функциями, уже требует терапии.
Причины кошмарных сновидений
Вот несколько версий природы кошмаров, которые выдвигают доктора и учёные.
Когда мы спим, головной мозг обрабатывает полученную информацию, реагирует на пережитые эмоции. Сон отражает наше бессознательное. И кошмар может выступать реакцией психики на стресс, травмирующее происшествие (потерю близкого, заболевание, безвыходную ситуацию). Кроме того, кошмар может присниться в результате внутреннего конфликта / проблемы сложного выбора.
Кошмарные сновидения могут быть вызваны дефицитом сна, кино и книгами со страшным содержанием, употреблением спиртных напитков или запрещенных препаратов. Антидепрессанты и бета-блокаторы также могут спровоцировать тревожные сновидения. Персональная история ночных кошмаров также играет важную роль.
Если в детстве вас мучили пугающие сны, есть риск, что они «навестят» вас и во взрослой жизни.
Терапия кошмарных снов
В каких случаях необходимо обратиться за квалифицированной помощью? Если кошмары повторяются, сами по себе не исчезают, когда сны отрицательно сказываются на эмоциональном благополучии, работоспособности. Главное - определить их причину и справиться с ней.
Одной из стратегий борьбы с кошмарами считается репетиция мысленных образов, которая позволяет человеку с помощью психотерапевта сделать сон не таким уж пугающим. Пример: вам снится, что вас преследует незнакомец, он ускоряет шаг, следуя за вами, то можно вообразить, что он всё-таки догоняет вас, но обращается с совершенно мирной просьбой. Еще один пример: если сон связан с задачей перепрыгнуть, перелететь через ущелье, то необходимо представить мост через него.
В более простых случаях эффект окажут такие манипуляции как успокаивающая ванна, тихая музыка, дыхательная гимнастика, которые позволят расслабиться перед отходом ко сну.
Важно найти и проработать свой внутренний конфликт / задачу, которую транслирует сновидение. Сон - наш союзник, он говорит о том, что требуются определенные перемены в жизни.
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