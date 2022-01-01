JAMA: не доказана безопасность добавок с мелатонином для детей

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Colorado State University, медикаменты, содержащие мелатонин, могут представлять опасность для детей.Результаты исследования, опубликованные на портале JAMA, основанные на опросе тысячи американских семей, указывают на регулярное употребление препаратов с мелатонином у детей, что может нести определенные риски для их здоровья.Исследователи подчеркивают, что самостоятельное назначение подобных препаратов родителями детям представляет потенциальные угрозы, так как безопасность таких лекарств не подтверждена научно. Отдельные исследования указывают на возможность вызова раннего полового созревания и токсичности медикаментов с мелатонином.Ученые настоятельно рекомендуют избегать самостоятельного назначения подобных препаратов детям, чтобы избежать возможных негативных последствий и не нарушать режим сна. Вместо этого, наиболее безопасным путем решения проблем со сном у детей считается обращение к специалисту, специализирующемуся в данной области, который, основываясь на анализах и конкретной ситуации, сможет назначить наиболее подходящее лекарство.

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