Ученые: наличие висцерального жира приводит к болезни Альцгеймера

Наличие висцерального жира повышает риск развития болезни Альцгеймера даже больше, чем обычное ожирение, показало исследование.Висцеральный жир обволакивает органы, находящиеся глубоко внутри тела. Скрытый жир вызывает воспаление, которое приводит к воспалению в мозге. Висцеральный жир также называют жиром skinny fat, что означает «жир худобы», потому что его может быть и вовсе не видно внешне, он часто бывает у людей с нормальным индексом массы тела.Небольшое исследование, в котором приняли участие 54 человека среднего возраста, показало, что у тех, кто имел большее количество висцерального жира, в мозге было больше опасных белков, связанных с деменцией, чем у тех, у кого было больше подкожного жира.Висцеральный жир может выделять в кровь химические вещества и гормоны, вызывающие воспаление, в том числе в мозге, что является одной из основных причин развития болезни Альцгеймера.С помощью магнитно-резонансной томографии измерялся объем подкожного и висцерального жира. В ходе МРТ мозга участников также измерялась толщина коры головного мозга — слоя мозга, отвечающего за речь, долговременную память, восприятие и суждения. По мере прогрессирования болезни Альцгеймера этот слой становится все тоньше.Одновременно с этим у части участников исследования проводилось ПЭТ-сканирование, чтобы определить, повышается ли уровень белков амилоида и тау. Считается, что амилоид и тау — белки, нарушающие связь между клетками мозга и являющиеся ключевыми маркерами болезни Альцгеймера.Исследователи сопоставили результаты измерения количества жира и сканирования мозга и обнаружили, что у участников с большим количеством висцерального жира в мозге было больше амилоида, что указывает на повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Эта взаимосвязь была хуже выражена у мужчин, чем у женщин.Исследователи обнаружили, что этот жир связан с изменениями в мозге участников уже в возрасте 50 лет — за 15 лет до появления первых симптомов потери памяти при болезни Альцгеймера.Ученые планируют наблюдать за участниками исследования, чтобы узнать, как висцеральный жир влияет на мозг в течение долгого времени.

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