Врачи развеяли популярные мифы про сало: подробности

В каких количествах можно есть сало, а кому лучше всего воздержаться от его употребления, рассказали специалисты.Калорийность сала и его влияние на фигуруВ 100 граммах сала содержится от 800 до 1000 кКал в зависимости от вида продукта. Сало в три раза калорийнее торта. Однако в отличие от сладостей, которые богаты углеводами, сало на 90 % состоит из натуральных жиров. Именно поэтому в умеренных количествах оно не вредит вашей фигуре. Кроме того, учитывая высокую питательность продукта, вы физически не сможете съесть его много.Норма сала в деньМожно употреблять сало каждый день, но понемногу. Средняя норма в день на человека, который не занимается спортом, – 30–40 граммов, для спортсмена – 50–70 граммов. По сути, это 2–3 бутерброда в день, не больше.Чем полезно салоПри высоком содержании природных жиров и практически нулевом показателе углеводов сало содержит: витамины Е и А; калий; медь; селен. Благодаря жирным кислотам омега-6 именно сало является идеальным продуктом для нормализации уровня холестерина в организме. Продукт оказывает положительное влияние на кожу. Она становится более упругой и эластичной.Врачи также рекомендуют употреблять сало, чтобы быстро вывести из организма токсины. Сало выполняет функцию сорбента и помогает быстрее прийти в норму после бурной вечеринки. Бытует мнение, что продукт улучшает свертываемость крови и существенно уменьшает риск возникновения онкологических заболеваний.Врачи рекомендуют употреблять сало для профилактики заболеваний ЖКТ. Оно прекрасно походит для людей с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, сало помогает наладить обмен веществ и нормализовать работу мозга, а также уменьшает риск развития тромбоза.В чем вред сала и кому оно противопоказаноЛюдям с больными почками следует ограничить употребление сала. Если у вас есть серьезные проблемы с печенью, то о продукте тоже следует забыть. При острой фазе панкреатита или холецистита сало – запрещенный продукт. Людям с лишним весом следует проконсультироваться с диетологом перед употреблением продукта.Какое сало самое полезноеЛучше всего употреблять исключительно свежее свиное сало. Его не стоит ни засаливать, ни класть в морозильную камеру, так как питательная ценность сильно снизится. Вареное сало прекрасно утолит голод, но никакой пользы не принесет в лечебных целях, кроме лишних калорий, организм ничего не получит.Ранее ученые из Университета Барселоны и Калифорнийского университета обнаружили, что средиземноморская диета может улучшить работу мозга у пожилых людей, сократив риск снижения когнитивных способностей. Свои результаты исследователи опубликовали в журнале Molecular Nutrition and Food Research.

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