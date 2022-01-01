Можно ли «натренировать» волосы, чтобы мыть голову реже? Отвечает трихолог

Бытует мнение, что голову можно приучить к редкому мытью: достаточно несколько недель походить с жирными прядями, чтобы волосы привыкли. Так ли это на самом деле? Разбираемся с экспертом.Есть люди, которые спокойно могут не мыть голову 3-4 дня, а то и неделю. При этом их волосы выглядят чистыми, пряди — ухоженными и блестящими. Большинству же повезло гораздо меньше: каждое утро приходится начинать с мытья головы, ведь корни волос всего за сутки стали жирными, независимо от времени года и физической активности.Говорят, что этот неприятный момент можно перетерпеть. Достаточно начать мыть волосы сначала 2-3 раза в неделю, потом еще реже. Да, они какое-то время будут выглядеть плохо, зато через несколько недель кожа головы привыкнет к редкому мытью. Однако трихолог Кейт Холден уверена, что это не больше чем миф.«Вы не можете приучить свою кожу производить меньше жира. Даже если вам кажется, что через несколько недель после тренировки волосы выглядят лучше, это не отменяет того, что грязь и пыль накапливаются в локонах», — поясняет трихолог.Не нужно смотреть на блогеров в социальных сетях, которые ставят на себе эксперименты и говорят, что «тренировки» им помогли. Мытье волос шампунем — это необходимая гигиеническая процедура, которая помогает поддерживать здоровье кожи головы.Если вы будете терпеть, то в волосах начнут копиться пыль, грязь, остатки кожного сала и вредные микроорганизмы. Это не только ухудшит внешний вид прически, но еще может спровоцировать развитие различных неприятных последствий — например, волосы станут слабыми и начнут выпадать.Кроме того, у вас может появиться перхоть, которая повлечет за собой развитие себорейного дерматита.«На коже головы из-за редкого мытья появляется грибок, который питается маслами и вырабатывает олеиновую кислоту. Организм пытается защититься, вырабатывая еще больше клеток. Итог — волосы жирнятся сильнее», — пояснила трихолог.Безусловно, слишком частое мытье тоже может повредить структуре волос: из-за воды кутикула набухает, пряди становятся слабее. Чтобы избавиться от этой проблемы, достаточно сменить шампунь — выбирайте средство с более «мягким» и натуральным составом.Если у вас густые, жесткие или вьющиеся волосы, то вполне вероятно, что вы можете мыть голову пару раз в неделю.В случае когда волосы прямые и тонкие, количество увеличивается до 3-4 раз.Но если вы склонны к перхоти, у вас проблемы с кожей головы или у вас особенно жирная кожа, то мыть голову нужно каждый день.Кейт Холден также советует использовать скрабы для кожи головы, не мыть волосы горячей водой, а также попробовать двойное нанесение шампуня за один раз — эти методы могут помочь сохранять локоны чистыми как можно дольше.

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