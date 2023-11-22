Болит горло — проверьте кишечник

Заголовок этой статьи, возможно, показался вам странным, однако это не единственный пример того, насколько удивительным образом могут быть связаны разные части нашего тела: ведь на заболевания горла может влиять наш кишечник. Об этом нам говорят традиционная китайская медицина, рефлексология, иридодиагностика и другие техники.В этой статье мы расскажем вам о том, как и почему стоит уделить внимание здоровью кишечника, если вы страдаете от таких заболеваний горла, как ангина, фарингит, афония и т.п.Боль в горле и кишечникНаши предки действительно понимали кое-что в медицине, и им всегда удавалось воспользоваться простыми и доступными средствами, чтобы избавиться от разных недугов. Так, если речь шла о часто повторяющейся боли в горле, особенно у детей, в первую очередь они прибегали к использованию клизмы. Раньше клизма использовалась достаточно часто, так как известно, что неправильная работа кишечника может являться причиной самых разных заболеваний. И при применении клизмы больной может незамедлительно почувствовать себя гораздо лучше. Клизма обычно ставилась с использованием резинового мешочка в форме груши; она и сегодня продаётся в аптеках — ведь это наиболее быстрый и удобный способ очищения кишечника.Применение:1. В грушевидный мешочек налить чистой теплой воды (не из-под крана). Наконечник смазать маслом или лубрикантом, а затем ввести в анальное отверстие; больной при этом должен лежать на левом боку.2. Необходимо сколько возможно сдерживать позывы на дефекацию, а затем опорожнить кишечник.3. Можно ставить клизму пару раз в день, пока имеют место проблемы с горлом. Но лучше проконсультироваться на этот счет с врачом.Проверьте кишечникЕсли вы подвержены болезням горла, которые возникают без какой-либо видимой причины и при этом с трудом поддаются лечению медикаментами, стоит обратить внимание на работу кишечника и исключить наличие таких заболеваний как:Синдром раздраженного кишечника: это хроническое заболевание, вызывающее боль в кишечнике, диарею и запоры. Оно может быть вызвано сильными эмоциональными переживаниями.Запор: это один из самых часто встречающихся недугов нашего времени; чаще всего он бывает вызван нездоровым питанием, употреблением полуфабрикатов и малоподвижным образом жизни.Кишечные паразиты: заболевания, вызываемые присутствием в организме микроорганизмов встречаются часто, однако о них очень мало известно. Самое известное — кандидоз; однако в действительности их существует множество, и все они характеризуются разными симптомами. Поэтому заболевшему бывает сложно определить, какое же именно заболевание его поразило. Такие заболевания могут спровоцировать усталость, нервозность, потерю аппетита, сбои в пищеварении, зуд в носу или в области ануса и так далее.Дивертикулит: при возникновении этого заболевания на стенках толстой кишки образуются небольшие уплотнения.Микрофлора кишечникаВ силу вышесказанного, если вы хотите вылечить горло, нужно прежде всего обратить внимание на состояние кишечника и избавиться от болезней, поражающих этот орган. Одним из ключевых факторов является забота о микрофлоре, состояние которой серьезно нарушается от любого заболевания кишечника, а также от нездорового питания и приема медикаментов.Вот как можно позаботиться о микрофлора кишечника:Включить в рацион продуты, которые восстанавливают микрофлору— это, прежде всего, ферментированные продукты: йогурт, кефир или квашеная капуста. Лучше всего если это продукты домашнего приготовления - так вы будете уверены в том, что они не содержат искусственных ингредиентов и, напротив, богаты теми веществами, в которых мы нуждаемся.Принимать специальные добавки для восстановления микрофлоры кишечника, особенно в том случае, если вы принимаете какие-либо лекарства.Непереносимость некоторых продуктовПри регулярно повторяющихся проблемах с кишечником и заболеваниях горла, стоит задаться вопросом: не кроется ли причина в непереносимости какого-либо продукта, который раз за разом наносит все больший вред организму?При аллергии, например, реакция организма становится очевидна незамедлительно, но, к сожалению, пищевую непереносимость выявить не так просто. Она также негативно влияет на здоровье, однако происходит это постепенно, что затрудняет ее диагностику.Любой продукт может быть отторгнут нашим организмом; существуют различные виды анализов, которые помогут провести корректную диагностику; однако имейте в виду, что чаще всего встречается непереносимость глютена и лактозы. Также может развиться непереносимость определенных фруктов, сухофруктов и пищевых добавок.Попробуйте попарить ногиХотя это средство не избавит от болезни, оно очень эффективно помогает смягчить боль и воспаление в горле; это происходит потому, что при резком повышении температуры ног быстро упадет температура в верхней части тела. Погрузите ноги в горячую воду на 20 минут. Если вода остынет - долейте горячей. Затем держите ноги в тепле.

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