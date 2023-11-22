Врач Лебедева: неподходящие каши при употреблении на завтрак повышают риск диабета

Врач Диляра Лебедева посоветовала россиянам не есть на завтрак каши из измельченного зерна и хлопьев.Каша – популярное блюдо на завтрак в России. Врач Лебедева предупредила, что неподходящие каши при употреблении на завтрак повышают риск диабета. Таковыми медик считает, прежде всего, каши, приготовленные из сильно измельченных круп наподобие манной и кукурузной, а также каши из хлопьев (овсянка).Говоря о потенциальном вреде манной каши, Лебедева заметила, что манку получают из мелко перемолотой сердцевины пшеничных зерен. В основном это крахмалистый продукт, которому присущ высокий гликемический индекс.«На 70% манная каша состоит из крахмала. Она очень быстро повышает уровень сахара в крови, что провоцирует поджелудочную железу вырабатывать инсулин в большом количестве», - предупредила Лебедева.Другие неподходящие каши при употреблении на завтрак (кукурузная и из овсянки быстрого приготовления) подобной манной, почти не содержат клетчатки. Когда в продуктах присутствует клетчатка, она замедляет пищеварение и вместе с этим замедляет выделение в кровь глюкозы. Каши, лишенные пищевых волокон и состоящие преимущественно из крахмала, способствуют резкому увеличению уровня сахара в крови. Простые углеводы, присутствующие в них, содействуют выработке большого количества энергии. Если человек в это время не занимается спортом или тяжелым физическим трудом, организм преобразует полученную энергию в жир, с увеличением которого и повышается риск диабета.Лебедева констатировала, что на завтрак следует есть каши из цельнозерновых круп, причем их следует дополнять белком – например, вареным яйцом, небольшим куском нежирного мяса.

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