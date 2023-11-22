Врач Казачкова: отсутствие энергии и лень могут объясняться серьезным заболеванием

Эндокринолог Екатерина Казачкова: нежеланием что-либо делать может «командовать» возникшее в организме заболевание.Врач Казачкова рассказала в интервью, что часто лень, мешающая человеку чем-то заниматься, оказывается реакцией организма на переутомление. Такое состояние, граничащее с упадком сил, люди могут ощущать после периода, сопряженного с перегрузками, отсутствием нормального отдыха и сна.Еще одна возможная причина – это несбалансированное питание. Казачкова уточнила, что лень и низкий энергетический тонус часто демонстрируют люди, в рационе которых содержится мало белка и витаминов, но много быстрых углеводов в виде сластей и мучных изделий.Казачкова обратила внимание на то, что отсутствие энергии и лень могут объясняться серьезным заболеванием. К примеру, эти состояния обусловливаются низким содержанием гемоглобина в крови, нехваткой железа.«Если мы говорим про патологические состояния, которые сопровождаются ленью, первое, что мы должны проверить, – работу щитовидной железы…Следующий вопрос – нет ли анемии», - поделилась врач.Резюмируя, специалистка отметила, что человек может ощущать апатию, слабость и лень практически при любых хронических заболеваниях, вирусных инфекциях.

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