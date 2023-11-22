Элементарный тест помогает выявить проблемы с щитовидной железой

Врачи предупреждают об ослабленной активности щитовидной железы, указывая на связь между этим состоянием и усталостью, изменением веса и даже возможной депрессией.Щитовидная железа играет важную роль в организме, вырабатывая гормоны, необходимые для контроля многих функций, таких как частота сердечных сокращений и температура тела.Специалисты отмечают, что проблемы с этой железой могут иметь серьезные последствия для здоровья. Наиболее распространенными проблемами являются недостаточная активность (гипотиреоз) и повышенная активность (гипертиреоз). Гипотиреоз возникает, когда железа производит недостаточное количество гормонов.Симптомы гипотиреоза, такие как усталость, депрессия и увеличение веса, могут быть незаметными на протяжении многих лет.Для тех, кто подозревает у себя проблемы с щитовидной железой, специалисты рекомендуют простой метод диагностики – тест ахиллова сухожилия.Люди с гипотиреозом могут проявить иной рефлекс при проверке ахиллова сухожилия, чем те, у кого эта проблема отсутствует.При гипотиреозе стопа отреагирует медленнее на удар молоточком по ахиллесову сухожилию. Этот тест может помочь выявить проблемы со щитовидной железой, так как реакция будет замедленной из-за ухудшения функции этой железы.Результаты тематических исследований также поддерживают медицинские рекомендации. В них отмечается, что у большинства пациентов с гипотиреозом наблюдается замедленная реакция сухожильных рефлексов.Если у вас есть подозрения на проблемы со щитовидной железой, важно обсудить это с вашим врачом.

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