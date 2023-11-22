Каким спортом можно заниматься при болезнях сердца

Как спорт и физкультура могут стать друзьями сердечников? Какой вид спорта выбрать: боулинг, бокс или катание на коньках лучше подойдут при болезнях сердца? Сколько можно и нужно заниматься?На эти и другие вопросы «Секрету» ответил главный врач клиники «Мой медицинский центр» на Малой Конюшенной, кардиолог, к. м. н. Дмитрий Долгушев.Можно ли сердечникам заниматься спортомПо словам кардиолога, систематическая физическая активность с регулярными тренировками — один из важных компонентов лечения подавляющего большинства сердечно-сосудистых заболеваний.Согласно исследованиям , регулярная физическая активность умеренной и высокой интенсивности может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности на 27%.Какой вид спорта подойдёт при сердечных болезняхВрач оценит риск и составит индивидуальный план, включающий рациональную терапию и физическую активность. Сюда будет входить частота и продолжительность занятий, а также интенсивность работы мышц во время тренировок.По словам Долгушева, пациенту могут быть рекомендованы, например:1. Низкоинтенсивные виды спорта — настольный теннис, гольф, стрельба, боулинг, конный спорт.2. Силовые виды спорта — бег на короткие дистанции, борьба или бокс, горные лыжи.3. Смешанные виды спорта — футбол, баскетбол, волейбол, теннис, хоккей, фехтование.4. Виды спорта, требующие выносливости, — ходьба на длинные дистанции, бег, плавание, катание на велосипеде, коньках и лыжах.«Вид спорта важно выбирать с учётом предпочтений пациента, однако в приоритете циклические аэробные нагрузки — ходьба, бег, плавание, велосипед и т. д.», — говорит врач.Оптимальная продолжительность тренировки, по словам кардиолога, составляет от 30 до 40 минут в день, заниматься нужно 3–4 раза в неделю.Лучшими видами спорта для больных с ишемической болезнью сердца Долгушев назвал бег трусцой, езду на велосипеде, беговые лыжи и ходьбу в горах.При пониженной работоспособности подойдут гимнастика, ходьба, гольф и с некоторыми ограничениями плавание.Сколько нужно заниматься спортом при болезнях сердцаПо словам врача, взрослым людям нужно стремиться к физической активности продолжительностью не менее 150–300 минут в неделю (если речь идёт о средней интенсивности) или 75–150 минут в неделю (при высокой интенсивности тренировок).Также, как отметил врач-кардиолог, индивидуальную интенсивность тренировок можно определить во время теста с физической нагрузкой, во время которой проводится запись ЭКГ.Иногда одновременно рекомендуется выполнить кардиопульмональный нагрузочный тест, который позволяет сформировать нагрузочную программу и исключить аномальные реакции сердечно-сосудистой системы.Правильно выбранные физические упражнения станут союзником для людей с болезнями сердца. Под руководством компетентного врача и хорошего тренера тренировки не только безопасны, но и способны значительно улучшить физическую форму и замедлить прогресс заболеваний.

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