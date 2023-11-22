Повышенный уровень сахара в крови: 13 признаков
Когда в организме не вырабатывается и не используется должное количество инсулина, происходит развитие гипергликемии. Инсулин является важным гормоном, способствующим проникновению в клетки глюкозы, которая является для них основным источником энергии. При недостатке инсулина глюкоза не проникает в кровоток, а это приводит к повреждению кровеносных сосудов и нарушению работы внутренних органов.
Чем опасен повышенный сахар и почему повышается его уровень
Этому способствует:
малоподвижный образ жизни;
переутомление;
обезвоживание организма;
переедание;
частые простудные заболевания;
частое употребление стероидов.
Симптоматика
На наличие высокого уровня сахара указывают несколько симптомов. Причем это вовсе не означает, что человек болеет сахарным диабетом. Основными симптомами являются:
частое мочеиспускание, преимущественно в ночное время;
нарушение зрения;
ощущение сухости во рту и постоянная жажда;
зуд и сухость кожных покровов;
избыточный вес (особенно в области талии);
рассеянное внимание;
медленное заживление ран;
рецидивы различных заболеваний;
нарушение процесса пищеварения;
нарушение работы нервной системы;
дисфункция эрекции у мужчин.
Что необходимо для снижения уровня сахара?
В первую очередь следует пересмотреть питание. Из рациона нужно исключить продукты с высоким гликемическим индексом (выше 69), то есть углеводосодержащие. К таким продуктам относятся:
белый хлеб;
сладкие пончики;
запеченный картофель;
кукурузные хлопья;
попкорн.
С осторожностью необходимо употреблять продукты, имеющие средний гликемический индекс (от 55 до 69):
коричневый и белый рис;
овсяные хлопья;
мед.
Рацион лучше обогатить продуктами, имеющими низкий гликемический индекс:
домашние яйца;
йогурт;
капуста брокколи;
хуммус;
орехи;
яблоки;
вишни и черешни;
зеленый виноград;
зеленый горошек;
спагетти;
сосиски из индейки;
лук и морковь;
апельсин, грейпфрут, банан;
томатный и ананасовый сок.
При первых признаках гипергликемии необходимо пересмотреть питание. Употребляя полезные продукты, вам удастся избежать серьезных проблем со здоровьем.
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