Повышенный уровень сахара в крови: 13 признаков

Для каждого человека, который заботится о собственном здоровье, важно научиться распознавать первичные признаки повышенного уровня сахара в крови. Определить их легко, а своевременно принятые меры позволят избежать серьезных проблем.Когда в организме не вырабатывается и не используется должное количество инсулина, происходит развитие гипергликемии. Инсулин является важным гормоном, способствующим проникновению в клетки глюкозы, которая является для них основным источником энергии. При недостатке инсулина глюкоза не проникает в кровоток, а это приводит к повреждению кровеносных сосудов и нарушению работы внутренних органов.Чем опасен повышенный сахар и почему повышается его уровеньЭтому способствует:малоподвижный образ жизни;переутомление;обезвоживание организма;переедание;частые простудные заболевания;частое употребление стероидов.СимптоматикаНа наличие высокого уровня сахара указывают несколько симптомов. Причем это вовсе не означает, что человек болеет сахарным диабетом. Основными симптомами являются:частое мочеиспускание, преимущественно в ночное время;нарушение зрения;ощущение сухости во рту и постоянная жажда;зуд и сухость кожных покровов;избыточный вес (особенно в области талии);рассеянное внимание;медленное заживление ран;рецидивы различных заболеваний;нарушение процесса пищеварения;нарушение работы нервной системы;дисфункция эрекции у мужчин.Что необходимо для снижения уровня сахара?В первую очередь следует пересмотреть питание. Из рациона нужно исключить продукты с высоким гликемическим индексом (выше 69), то есть углеводосодержащие. К таким продуктам относятся:белый хлеб;сладкие пончики;запеченный картофель;кукурузные хлопья;попкорн.С осторожностью необходимо употреблять продукты, имеющие средний гликемический индекс (от 55 до 69):коричневый и белый рис;овсяные хлопья;мед.Рацион лучше обогатить продуктами, имеющими низкий гликемический индекс:домашние яйца;йогурт;капуста брокколи;хуммус;орехи;яблоки;вишни и черешни;зеленый виноград;зеленый горошек;спагетти;сосиски из индейки;лук и морковь;апельсин, грейпфрут, банан;томатный и ананасовый сок.При первых признаках гипергликемии необходимо пересмотреть питание. Употребляя полезные продукты, вам удастся избежать серьезных проблем со здоровьем.

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