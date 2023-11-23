8 признаков, что вам не хватает витамина В12
У многих людей при недостатке витамина В12 возникают различные неврологические симптомы. Об этом говорится в статье, опубликованной в BMJ. И эти симптомы проявляются в 85% случаев дефицита витамина.
Парестезия. Это ощущение жжения или покалывания, которое обычно ощущается в руках, ногах или ступнях. Обычно всё это проявляется безболезненно.
Онемение. Другими словами, это потеря чувствительности в определённой части тела.
Плохой баланс. Вы можете терять равновесие при ходьбе.
Звон в ушах. Этот шум может звучать как звон, жужжание, свист, шипение, пульсация, музыка, пение.
Атаксия. Это группа расстройств, влияющих на координацию, равновесие и речь. В результате человек может испытывать трудности с балансом и ходьбой, речью, глотанием, письмом, употреблением пищи.
Миелопатия. Общие симптомы этого состояния - боль в шее или спине, покалывание, онемение или слабость рук, кистей, ног или ступней, трудности с мелкой моторикой, с равновесием, координацией, изменения рефлексов, потеря контроля над мочевым пузырём или кишечником.
Спастичность. Это аномальное напряжение мышц, которое возникает из-за длительного их сокращения.
Вегетативная дисфункция. Среди её признаков - головокружение и обмороки при вставании, проблемы с пищеварением, нарушение потоотделения.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий