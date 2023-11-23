Как сбить температуру у ребёнка или взрослого

5 простых шагов, которые наверняка сработают.Сразу напомним: температура — это чаще всего благо. Если она повышена, значит, организм борется с атаковавшей его инфекцией. И не стоит ему мешать в этом правильном деле. Однако иногда борьба становится слишком активной. Если температура выше 38,5 °С или ниже, но вы себя плохо чувствуете, её надо сбивать.Как сбить температуруВот общепринятый алгоритм снижения температуры.1. ЛягтеВо время движения температура тела повышается. Поэтому разрешите себе отдохнуть и поудобнее устройтесь в постели.2. Разденьтесь догола или наденьте максимально лёгкую дышащую одеждуТело должно потеть, а пот — активно испаряться с поверхности кожи: именно этот процесс обеспечивает эффективное естественное охлаждение.Если у вас озноб, укройтесь лёгким и опять-таки дышащим одеялом.3. Больше пейтеПри лихорадке организм активно потеет. С одной стороны, это хорошо, ведь пот охлаждает. С другой — плохо: организм теряет влагу. А чем меньше влаги, тем хуже терморегуляция. К тому же обезвоживание бьёт по здоровью в целом, что во время болезни уж точно вам не надо.Чтобы не допустить опасной потери влаги, постарайтесь как можно больше пить — воду, чай, компот, морс… И следите за самочувствием: сухость во рту, пересохшие губы, редкие позывы к мочеиспусканию, моча тёмного цвета — всё это признаки обезвоживания, при которых на воду надо бы поднажать.Если вливать в себя жидкость стаканами сложно, выпейте регидрон (следуйте инструкции) или спортивный напиток-изотоник (такая жидкость содержит важные для метаболизма и функционирования нервной системы электролиты, которые теряются при интенсивном потоотделении).4. Примите безрецептурное обезболивающееЛучше всего — на основе парацетамола. Ибупрофен также допустим, но у него есть противопоказания. Так, его нельзя принимать детям младше 6 месяцев. Кроме того, он может ухудшить состояние, если температура вызвана таким заболеванием, как ветрянка.Если противопоказаний нет, а парацетамол не сработал (температура спустя час-полтора после его приёма не снизилась), можно дополнительно принять средство на основе ибупрофена.5. Положите на лоб холодный компресс или протирайте тело мокрой губкойХватит получаса таких охлаждающих водных процедур, чтобы температура тела ощутимо снизилась. Правда, затем лихорадка вернётся.Чтобы не допустить этого, примите парацетамол или ибупрофен, а пока они не подействовали, снижайте температуру компрессами и протираниями.Как нельзя сбивать температуруПеречисленные ниже способы, к сожалению, распространены. Но от этого они не становятся менее вредными. Вот что нельзя делать ни в коем случае.Давать аспирин детям младше 14 лет. Этот препарат может вызвать опасное осложнение, связанное с отёком печени и головного мозга (синдром Рея).Растирать тело холодной водой с уксусом или спиртом. Особенно если речь о ребёнке. При испарении спирт попадает в дыхательные пути, а кроме того, он способен всасываться через кожу — всё это может вызвать алкогольное отравление. Что касается уксуса, есть риск получить ожог кожи.Погружать горящего человека в холодную ванну без консультации с врачом. Резкий перепад температур может вызвать спазм сосудов, что ухудшит, а не улучшит состояние.Когда надо срочно обращаться за помощьюНемедленно звоните в скорую или как минимум получите консультацию терапевта (по телефону или иным доступным способом), если:Температура поднялась выше 40 °С и вы не можете её сбить.Лихорадка сопровождается многократной рвотой или диареей.Очевидны признаки обезвоживания.При высокой температуре нет потоотделения.Жар сопровождается сильной головной болью и/или спутанностью сознания.Жар сопровождается появлением сыпи или синяков любого вида.Наблюдаются проблемы с дыханием.Немеет шея, трудно наклонить голову.Появились судороги.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки